Прийдуть гості, а часу готувати немає: Клопотенко дав поради, що швидко подати на стіл
Під час свят, коли немає часу стояти коло плити, а гості вже на порозі, можна нашвидкуруч приготувати кілька страв, які будуть не лише смачними, а й оригінальними.
Відомий український кухар Євген Клопотенко опублікував добірку рецептів, які дозволять зекономити час на приготування їжі. "Страви не тільки швидко готуються, а й мають у своєму складі високу поживну цінність для організму", – зауважив він.
Сендвіч Кубано
Які продукти потрібні:
- Банка консервованого тунця
- Лимон
- Чіабата
- Томати (невеликого розміру) – 2 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Базилік – 1 гілочка
- Вершкове масло – 20 г
Як приготувати:
- Помийте лимон та наріжте на великі шматочки, обсмажте на грилі без додавання жиру, щоб він трохи пригорів. Лимон також можна цілим кинути на розпечене вугілля, щоб шкірка трохи пригоріла з усіх боків і вже після цього його треба нарізати крупними шматочками.
- Чіабату розріжте вздовж і підсушить на грилі, в багатті або у тостері. Томати наріжте на середні кубики, часник дрібно порубайте, так само зробить з листям базиліка. Змішайте всі інгредієнти.
- Теплу грінку змастіть вершковим маслом, зверху викладіть тунець, овочеву суміш і шматочки лимона.
Бутерброди з тапенадом
Вам знадобляться:
- Багет – 4 шматочки
- Оливки (зелені без кісточки) – 100 г
- Оливки (чорні без кісточки) – 100 г
- Часник – 1 зубчик
- Каперси – 1 ч. л.
- Кілька – 3 штучки
- Зелень (для прикраси)
Як приготувати:
- Оливки, часник, каперси, кільку треба змішати блендером до отримання однорідної маси. Додайте оливкову олію та розмішайте.
- Викладіть тапенад на хліб й прикрасьте зеленню.
Салат з огірком і сиром фета
Продукти:
- Огірки – 5 шт.
- Фета – 100 г
- Біла цибуля – половина
- Оливкова олія - 2 ст. л.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Білий перець – 10 горошин
Як зробити:
- Огірки помийте та наріжте півкільцями.
- Цибулю наріжте тонкими пір'ям. Розкришіть фету у глибокій тарілці.
- Полийте всі інгредієнти лимонним соком та олією.
- Візьміть 10 горошин білого перцю та розітріть у ступці. Додайте в салат і добре перемішайте.
Салат "Коул Слоу"
Інгредієнти
- Морква – 1 велика
- Білокачанна капуста – 400 г
Соус: 50 г сметани, 6 г солодкої гірчиці, 6-10 г тертого або консервованого хріну, сіль та перець.
Як приготувати:
- Моркву помийте та почистьте, наріжте тонкою соломкою. Те ж саме зробіть з капустою. Складіть овочі в глибоку миску.
- Соус треба готувати так: корінь хрону натріть на дрібній тертці, додайте 50 г сметани та 6 г солодкої гірчиці. Посоліть та поперчіть до смаку.
- Перемішайте та заправте салат.
Куряче філе з лимоном
Подбайте про наступні продукти:
- Куряче філе – 1 шт.
- Оливкова олія – 50 мл
- Вершкове масло – 40 г
- Лимон – половина
- Сіль та перець
Як приготувати:
- Філе курки почистіть від плівок та зайвого жиру. Розріжте вздовж на дві частини.
- Розігрійте пательню, влийте олію та викладіть половинки курячого філе. Смажте на повільному вогні з обох сторін до утворення золотавої скоринки. Посоліть та поперчіть м’ясо з обох сторін.
- Помийте лимон та натріть цедру половини цитруса на дрібній тертці.
- Вичавіть на пательню із куркою сік половини лимона.
- Викладіть на пательню вершкове масло та натерту лимонну цедру.
- Тушкуйте все разом на маленькому вогні ще протягом 5-7 хвилин.
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