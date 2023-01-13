Пригожин в очах росіян все більше стає тим, хто каже правду, – CNN

Власник ПВК “Вагнер" Євген Пригожин, якого називають “кухарем путіна", все частіше з'являється в публічному просторі росії. Та наскільки Пригожину дозволять наростити свій вплив ще невідомо.

Журналісти в CNN зазначають, що після провалів на фронті Кремль вдається до радикальніших методів застосування сили в Україні. Війна стала майже зоряним часом для Пригожина, вважає видання.

Євген Пригожин стає все більш помітним у російському інфопросторі і вже не заперечує свого відношення до “вагнерівців".

Тепер він називає себе засновником компанії найманців і власником. Водночас Пригожин активно критикує російське військове командування та навіть визнає, що справи у росіян в Україні йдуть погано.

Таким чином, вважають у CNN, Пригожин прагне отримати для себе більше політичних балів. Для цього він навіть з'являється майже на лінії фронту зі своїми найманцями, на відміну від головнокомандувачів.

"В очах росіян він поступово стає тим, хто повідомляє правду", - зазначається в матеріалі.

Крім того, CNN вказує, що дуже часто Пригожин критикує міністра оборони росії Сергія Шойгу. Це може бути пов'язане з тим, що раніше компанії Пригожина виграли великі тендери на обслуговування російської армії, а потім втратили їх.

Раніше стало відомо, що бізнесмен Євген Пригожин завербував на війну з Україною близько 23 тисяч російських ув'язнених. У Центрі нацспротиву вважають, що масове залучення зеків до кремлівських військ тим, що їх смерть спричиняє суттєво менше обурення серед мас.

Експерти констатували, що Пригожин використовує війну для підсилення своїх позицій, адже вже готується до боротьби за владу в Кремлі.

По версію видання Newsweek, саме Пригожин міг би замінити президента росії володимира путіна.

Нагадаємо, що наразі відбуваються бої за Соледар, де знаходиться найбільше найманців з ПВК “Вагнер". На думку журналістів, якщо Пригожину вдасться взяти це місто, то путін дасть йому армію для нового походу на Київ.

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