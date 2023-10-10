Принесе удачу та допоможе вийти заміж: Які прикмети пов'язані з поведінкою котів

Загадкові та чарівні, коти завжди були предметом цікавості та легенд у різних культурах світу. Вони вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Давайте розглянемо деякі з них.

За інформацією Ukr.Media, існують численні цікаві забобони та переконання, пов'язані з кішками в різних країнах світу. У Нідерландах, наприклад, кішок вважають пліткарями, які можуть вибовкати ваші найпотаємніші таємниці. Тому люди утримуються від важливих або особистих розмов, коли в кімнаті перебуває кішка, на випадок, якщо вона підслухує.

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В Японії існує забобон, що якщо кішка вмиває морду лапами, це означає наближення гостей до будинку. Аналогічні забобони про кішок існують в США.

У Італії вірять, що почути чхання кішки – це добрий знак, і це може означати, що скоро до вас прийдуть гроші. Також кішка може внести своїм чихом щасливий штрих у весільний день.

Чорні кішки провокують найбільше забобонів, можливо, через єгипетське повір'я або європейські переконання, пов'язані з відьмами. Одне з переконань стверджує, що, якщо чорна кішка зайде на корабель, він затоне в наступній подорожі.

Згідно з німецькими традиціями, кішки можуть допомогти жінці, яка мріє вийти заміж, якщо вона "погодує кішку з взуття". Однак, на жаль, цей забобон не надає інструкцій щодо подальших дій.

У деяких частинах Індонезії кішки пов'язані з погодою, і вони можуть викликати дощ, якщо обливаються водою. Таке вірування сягає часів, коли кішок вважали за причину дощу.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати на ноги господаря.

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