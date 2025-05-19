'ПриватБанк' радить клієнтам замінити картки: кого це стосується

Клієнти "ПриватБанку" мають кілька варіантів для подальшого користування банківською карткою після завершення строку її дії. Зокрема, в установі рекомендують здійснити перевипуск картки – це легко зробити у будь-якому відділенні банку.

Водночас зазначається, що оновлену картку можна замовити з доставкою – як по території України, так і за її межі. Як повідомили в банку, для цього потрібно зайти в розділ "Гаманець", а далі:

обрати картку, яку хочете перевипустити;

натиснути "Замовити картку".

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Альтернативний варіант – випустити миттєву Digital-картку через додаток "Приват24". Щоб це зробити, необхідно:

перейти в розділ "Усі картки";

натиснути "Додати";

обрати "Digital-картка".

"З нею ви можете робити оплати в торговельній мережі за допомогою смартфона, купувати оплати. І навіть знімати готівку в банкоматах ПриватБанку", – зазначили в банку.

Також у фінустанові нагадали, що на період дії воєнного стану в Україні строк дії всіх пластикових карток було автоматично подовжено. Завдяки цьому картки й надалі функціонуватимуть без обмежень – як для розрахунків за товари та послуги, так і для зняття готівки.

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