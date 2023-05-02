Прості та швидкі способи відмити руки після чищення молодої картоплі

Молода картопля дуже популярний продукт серед українців. Її можна легко почистити та швидко готувати, але якщо не використовувати рукавички після очищення, шкіра на руках забрудниться соком овочів, який в'їдається та важко відмивається.

Відмити руки після чищення молодої картоплі допоможуть прості поради. Ці способи дієві та перевірені.

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Міцелярна вода – змочіть ватний диск та ретельно протріть руки.

Лимонний сік або оцет – налийте у широке й глибоке блюдце 50 мл води, додайте столову ложку лимонного соку чи оцту та "замочіть" у розчині руки. Через 5-10 хвилин промийте руки теплою водою.

Сода – змочіть руки та присипте їх содою. Візьміть кухонну губку й її м1якобю стороною потріть пальці й нігті.

Помідор – розріжте навпіл й натріть руки, приділяючи більше увагу нігтям. Через 5-6 хвилин вимийте руки під проточною водою.

Вазелін, гліцерин, або соняшникова олія – змастіть руки й протріть ватним диском. За необхідності – повторіть.

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