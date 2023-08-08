Прості підручні засоби, які позбавлять туалет неприємних запахів

Якщо з вашого туалету час від часу починають з'являтися неприємні запахи, хоча ви слідкуєте за його чистотою, це може означати що бруд накопичився в каналізаційних трубах й час проводити "екстренне чищення".

І якщо ви не любите використовувати агресивні хімічні засоби, можна скористатися содою, сіллю та оцтом. Для цього потрібно засипати 1/2 склянки солі та 6 столових ложок соди до унітаза, а потім залити це склянкою оцту. Через 20-30 хвилин сода та сіль під дією оцту мають знищити бруд та вапняні відкладення з труб й неприємний запах зникне.

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Якщо ж ви хочете ароматизувати повітря у туалетній кімнаті натуральними засобами, можна спробувати використати рослинне вугілля. Воно має здатність поглинати неприємні запахи. Просто помістіть кілька цілих вуглинок або порошок у миску, тканинний мішечок чи стару нейлонову панчоху, й поставте у туалетній кімнаті. Через добу вугілля треба замінити на "свіже".

Харчова сода діятиме так само як вугілля. Однак вона здатна не лише поглинати аромати, а й нейтралізувати їх. Всипте столову ложку соди до унітаза, таку само кількість соди всипте у зливний бачок. А для кінцевого результату, насипте соду на блюдце й поставте біля унітаза.

Мелена кава теж здатна ароматизувати приміщення. Просто насипте її у невеличку місткість та поставте в туалетній кімнаті.

Можна використати й цедру цитрусових. Просто покладіть кілька висушених апельсинових чи лимонних шкірок у тканинний мішечок і поставте його в куток туалету, щоб освіжити повітря. Ви можете додати до цедри корицю або мускатний горіх для посилення аромату.

Нагадаємо, щоб ваш унітаз був не лише чистим, а я продезинфікованим, можна час від часу використовувати побутову хімію, яка знищує мікроби та допомагає його відбілити. Якщо ви маєте алергічні реакції на різні побутові засоби, можна скористатися й "народними" способами.

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