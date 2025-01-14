Перевірте свої долари: які банкноти не вдасться здати в банки та обмінники

Банки та пункти обміну валют мають право не приймати певні банкноти іноземних валют, включаючи долари. Зокрема, вони можуть законно відмовити у прийнятті банкнот, якщо ті мають пошкодження елементів дизайну, захисних характеристик або дефекти друку.

Також, як зазначили в НБУ, можуть відмовити у прийомі доларів, якщо змінилися початкові кольори паперу або зображень. Крім того, якщо вони:

порвані/різані;

обпалені/старі/гнилі;

мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (у тому числі видимі в ультрафіолетових променях).

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"У таких серйозних випадках банкноти можна здати на інкасо (за окрему плату. – ред.). А всі решта, навіть зім’яті, трішки забруднені або потерті, повинні прийматися до обміну", – зазначили в Нацбанку.

Чи приймають старі долари?

У той же час, як повідомили в регуляторі, банкам і небанківським фінансовим установам забороняється вводити обмеження на номінал дійсних і справжніх іноземних банкнот. Це правило поширюється також на рік випуску купюр.

Отже, відмовити у прийомі старих банкнот банки та обмінники не мають права, за умови, що купюри знаходяться в належному стані.

Нагадаємо, раніше експерт назвав дні тижня, коли вигідніше міняти долари.

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