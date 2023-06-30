Психолог розповіла, як впоратись із нападом агресії

Згідно з висновками психолога, злість може бути виражена через рухи тіла. Якщо людина не виявляє фізичну реакцію на злість, вона може продовжувати носити ці негативні емоції, що має негативний вплив на її психоемоційний та фізичний стан.

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Психолог наголосила на тому, що тварини мають здатність виражати свою агресію через харчування, біг, пошкодження предметів та вигуку. Хоча люди є більш свідомими істотами і не завжди можуть миттєво реагувати на агресію фізично, вони також можуть знаходити альтернативні способи вираження емоцій залежно від ситуації.

Експерт зазначила, що пізніше, нагадуючи собі про такі ситуації, люди можуть поділитися своїми почуттями з іншими, зайнятися фізичними вправами, прогулятися, розтягнутися, виплакатися. Ці дії допомагають полегшити стан.

Крім того, психолог надала поради, як діяти, якщо тривога переповнює тіло.

"Дихайте глибше, рухайтеся, гуляйте, плачте, обіймайте близьких. Також, займіться роботою, яку давно відкладали: наприклад, перегляньте фотографії на телефоні, займіться приготуванням пирога, якого давно просили рідні, приберіться у ванній кімнаті, почитайте книгу, яку давно планували прочитати", – порадила експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про поради психолога з приводу того, як розповісти дитині про смерть домашнього улюбленця.

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