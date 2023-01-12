Путін дав Герасимову три місяці на війну та пообіцяв проблеми – прогноз

Президент Росії Володимир Путін дав усі козирі в руки новопризначеному начальнику Генштабу Валерію Герасимову. Від нього він чекає на досягнення поставлених завдань і обіцяють забути невдачі на початку війни в Україні.

Про це йдеться у телеграм-каналі Генерал СВР. Зазначається, що заміна Герасимова замість Сергія Суровікіна, яка відбулася днями, - це відчайдушний крок путіна.

Напередодні путін спілкувався з Герасимовим, який з середини березня минулого року був фактично відсторонений від участі у командуванні СВО і лише "зображував бурхливу діяльність".

Нібито він запропонував останньому взяти на себе командування військами у зоні бойових дій. Натомість бункерний президент пообіцяв не втручатися та підтримувати рішення, ухвалені начальником Генштабу.

Крім того, як стверджують журналісти каналу, при досягненні поставлених завдань обіцяв забути невдалий бліцкриг на початку війни.

"Путін фактично визнав, що "накомандував" на військову поразку і просить Герасимова допомогти, визнаючи його професіоналізм, але при цьому вимагає неможливої - перемоги. Якщо Герасимов у найближчі три місяці (саме такий термін дав президент) не виправдає надії та сподівання Путіна, його чекають на серйозні проблеми", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що путін провів нараду з представниками керівництва військового блоку, на яких обговорювалися перспективи "взяття" Соледара та обстановка на фронті.

За даними каналу, путін прямим текстом сказав, що йому начхати, скільки "кримінальників і ублюдків здохне" під час бойових дій і скільки залишиться каліками, головне - досягнення результату.

Що відомо про Валерія Герасимова

З 2010 року - заступник начальника Генштабу зс рф. У 2016 році президент володимир путін закритим указом надав Валерію Герасимову звання героя росії. За твердженням джерел, найвищу держнагороду він отримав за організацію операції в Сирії.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Герасимов приїжджав на Ізюмський напрямок для того, щоб "особисто командувати наступом". Тоді з'явилася інформація, що він отримав поранення та був негайно евакуйований.

Раніше Герасимов зникав з медійного простору, але міністерство оборони росії "воскресило" начальника Генштабу і почало публікувати відеозаписи з ним нібито на нарадах.

Напередодні журналіст Іван Яковіна спрогнозував, що чекає на Україну у разі взяття однієї з гарячих точок - Соледара. Якщо Євген Пригожин, учасники ПВК "Вагнер" якого штурмують місто, зможе показати ефективність, то путін надасть йому півмільйонну армію для весняного походу на Київ.

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