Путін натякнув, що Пригожин сам підірвав свій літак і себе гранатою (відео)

Російський диктатор володимир путін заявив, що не причетний до вибуху на літаку з головою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. За словами президента рф, в тілах жертв вибуху виявили залишки ручних гранат.

Також путін сказав, що тіла не перевіряли на наркотики. Про це російський диктатор заявив під час засідання дискусійного клубу "Валдай".

путін вказав, що голова СК рф Олександр Бастрикін доповів, буцімто під час розслідування не було виявлено "зовнішній вплив" на лайнер Пригожина.

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"У тілах загиблих в авіакатастрофі літака засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина виявлено сліди ручних гранат", – наголосив він.

Президент рф також розповів про результати обшуку в компанії Пригожина, де виявили наркотики.

"На жаль, на наявність алкоголю або наркотичних засобів у крові загиблих експертизи не проводили, хоча ми знаємо, що після відомих подій у компанії в Петербурзі ФСБ виявила не тільки 10 мільярдів готівкою, а й п'ять кілограмів кокаїну. Але, на мій погляд, треба було б провести таку експертизу", – додав він.

Додамо, приватний літак Пригожина розбився в районі села Куженкіне Бологівського району Тверської області ввечері 23 серпня – через два місяці після заколоту ПВК "Вагнер".

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