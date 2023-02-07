Путін ухвалить рішення в останній момент: астролог дав прогноз, коли РФ влаштує нову атаку та на які регіони

Президент Росії Володимир Путін може влаштувати новий наступ на Україну напередодні 24 лютого, оскільки велике значення надає символічним датам. Глава Кремля хоче, щоб цей день для росіян був початком Великої Вітчизняної війни.

Про це заявив "Главреду" астролог Влад Росс. За його словами, Путін ухвалить рішення про атаку в останній момент.

"22-25 лютого складеться дуже жорсткий аспект Марса – планети війни. Тому у річницю нападу Росії на Україну орки, їхнє 300-тисячне військо, може знову почати наступати на нашу країну", – наголосив він.

Астролог додав, що основні сили ворог кине на Донецьку область, щоб захопити регіон повністю. Однак не виключено, що Кремль може наказати влаштувати наступ на Україну з Білорусі.

"Путін хоче оточити Київ, а також заволодіти Рівненською АЕС. На мій погляд, ймовірність повторного походу на Київ ближче до кінця лютого – 50%, на Рівненську АЕС – більше. Як би там не було, основні бої будуть на Донеччині, адже головна мета Путіна зараз – взяти Слов'янськ та Краматорськ", – зазначив Росс.

Він додав, що для Запорізької чи Дніпропетровської областей особливої загрози не буде, ворог може чинити провокації, але нічого з цього не вийде.

Росс підсумував, що новий наступ РФ загалом приречений на поразку – лютий стане точкою відліку падіння Путіна, його режиму прийде крах. Росія може капітулювати вже у березні-квітні 2023 року. Шанс на повернення Криму Україні буде у червні 2023 року.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.