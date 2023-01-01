П'ять найстильніших речей зими 2023, які будуть базою в гардеробі (фото)

Цієї зими деякі речі вже встигли себе зарекомендувати та стати трендовими. Серед них екошуби, балаклави, сукні-водолазки, шкіряні штани тощо.

Світові дизайнери показали стильні речі, які точно завоюють серця модниць та стануть базою в гардеробі. Про це повідомляє Elle.

Яскрава екошуба

Шуби зі штучного хутра залишаються модними вже не перший рік. Вони стильні та зігріють у холодну пору. На зимовий сезон дизайнери підготували хутро різних кольорів, зокрема жовтого.

Модні тренди зими 2023 - як одягнутися стильно взимку

Модні тренди зими 2023 - як одягнутися стильно взимку

Светр

Светр є ледь не класичним елементом гардероба на зимовий період. Його легко поєднувати з різним одягом: з джинсами, спідниця, чоботами тощо. Цього сезону особливо популярні високі коміри та пухнасті елементи на светрах.

Модні тренди зими 2023 - як одягнутися стильно взимку

Модні тренди зими 2023 - як одягнутися стильно взимку

Сукня-водолазка

Трикотажна сукня-водолазка – хіт осінньо-зимового сезону. Таке вбрання ефектно підкреслює фігуру та зігріє. Можна обрати будь-який колір чи довжину.

Модні тренди зими 2023 - як одягнутися стильно взимку

Модні тренди зими 2023 - як одягнутися стильно взимку

Шкіряні штани

Шкірянч штани є однією з головних речей цього сезону. З ними можна скласти базовий образ із лонгслівом і жакетом, або ж total look зі шкіряним топом, взуттям та аксесуарами.

Модні тренди зими 2023 - як одягнутися стильно взимку

Модні тренди зими 2023 - як одягнутися стильно взимку

Балаклава

Цей стильний аксесуар на п'єдесталі популярності та актуальності вже довгий час. Така річ зручна та неймовірно тепла річ, а також комфортна та сучасна.

Модні тренди зими 2023 - як одягнутися стильно взимку

Модні тренди зими 2023 - як одягнутися стильно взимку

Нагадаємо, що український дизайнер Андре Тан підбив підсумки 2022 року. Fashion-експерт назвав та показав наймодніші речі 2022 року.

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