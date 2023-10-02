Робітники виявили вісім майже тисячорічних мумій під час розширення газової мережі в Перу (фото)

У Лімі, Перу, робітники випадково виявили вісім мумій і предметів, що датуються часами до інків. Вони встановлювали нові газопроводи за межами міста.

Знахідки включали мумії стародавніх людей у ​​сидячому положенні, загорнутих у бавовняну тканину. Тіла були зв’язані сплетеними з ліан мотузками, повідомляє FOX6.

Археологи вважають, що мумії належать до інківської культури під назвою Ічма. Ця культура виникла в 1100 році нашої ери та поширювалася долинами, поки не стала частиною імперії інків наприкінці 15 століття.

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Мумії були поховані на незначній глибині. Навколо місця поховання зараз розташований житловий квартал.

Один із археологів, Роберто Кіспе, який працював у траншеї, сказав, що в розкритих похоронних зв’язках може міститися близько двох дорослих і шести неповнолітніх.

Усі вісім поховань були знайдені біля ресторанів і дороги, що веде до єдиної в країні атомної електростанції.

Нагадаємо, під час археологічних розкопок у Польщі були виявлені ідентифікаційні бірки дітей, відправлених до табору смерті.

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