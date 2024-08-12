Роботодавців, які не проведуть індексацію зарплат у 2024 році очікують штрафи: подробиці

У 2024 році в Україні передбачається обов’язкове проведення індексації зарплат для працівників з боку роботодавців. Цей процес оновлення заробітних ставок буде застосовуватися до всіх компаній, установ і організацій, без винятку, включаючи індивідуальних підприємців.

Видання "Факти" проінформувало про потенційні наслідки для роботодавців, які ігноруватимуть вимоги щодо підняття заробітної плати.

Індексація заробітної плати у 2024 році

Індексація повинна відбуватися, коли індекс споживчих цін перевищить 103%. Вона стосується частини заробітної плати, яка відповідає прожитковому мінімуму, встановленому урядом, який у 2024 році складає 3 028 гривень.

Після призупинення закону про індексацію у 2023 році, у державному бюджеті на 2024 рік не передбачено продовження цього призупинення, тому роботодавці зобов’язані індексувати зарплати.

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Згідно з постановою уряду №1078, індексація має відбуватися з першого числа місяця, що слідує за місяцем публікації індексу споживчих цін Держстатом. Базовим місяцем для нарахування індексації стане грудень попереднього року, якщо зарплату не підвищували у січні 2024 року.

Санкції за невиконання індексації

Невиконання вимог індексації може призвести до штрафних санкцій, які складають десять мінімальних зарплат за кожного працівника.

Також передбачена адмінвідповідальність — стягнення від 510 до 1,7 тис. гривень. За повторне порушення упродовж року — від 1,7 тис. до 5,1 тис. гривень щодо:

неповнолітніх;

вагітних жінок;

батьків-одинаків;

батьків, які виховують дитину до 14 років;

батьків, які виховують дітей-інвалідів.

Експерти зазначають, що штрафи, як правило, накладаються на керівників, головних бухгалтерів або індивідуальних підприємців.

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