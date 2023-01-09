"Роботяги, блін": у мережі відреагували на анонс російською мовою концерту Потапа і MOЗGI в Ізраїлі
Український співак Олексій Потапенко (сценічне ім'я Потап) разом з гуртом MOЗGI, продюсером якого він є, зібрався у лютому 2023 року виступити з концертом в Ізраїлі. Відповідну афішу він опублікував у своєму Інстаграмі.
Так, стало відомо, що Потапенко та його гурт будуть виступати у Havana Music Club, що в Тель-Авіві. Афіша опублікована російською мовою.
"Шейкни Шейкелем Тель-Авів-Авив! МОЗГІ в Ізраїлі! Це буде Легендарно! 17.02.23", – підписав фото афіші Потапенко.
На сайті Havana Music Club вдалося дізнатися, що вартість квитків на концерт складає в середньому 250 шекелів (понад 2500 грн).
Підписники співака зауважили на афішу російською мовою у коментарях, що "українська з англійською звучать краще".
Тим часом у соцмережах активно обговорюють поїздки різних українських знаменитостей на гастролі, називаючи їх "іспанською теробороною":
"Іспанська тероборона дасть гастролі в Ізраїлі, Маямі. Якщо дійсно перераховують великий процент від гонорарів на ЗСУ, то нехай виступають. Було б кумедно, якби хтось на концерті запитав, як вони виїхали з країни, коли в країні воєнний стан та чоловікам заборонений виїзд за кордон. Як волонтери?", – йдеться у дописі Телеграм-каналу WARSHAL.
Фразою "Іспанська тероборона" користувачі соцмереж натякнули на скандал, який трапився з Потапом. Співак від початку повномасштабного російського вторгнення перші 7 місяців перебував в Іспанії, а коли повернувся в Україну, то розповів, що попросив батька записати його у тероборону.
Тим часом фоловери "WARSHAL" розділилися у думках з приводу гастролей Потапа з "Мозгами".
- Надіюсь вони там і залишаться.
- Так якщо вони кошти збирають на ЗСУ - то це і є волонтерство, давайте не будемо жабурами.
- Я вважаю, що більше користі винесуть ці люди, роблячи мільйонні донати, ніж брати бойову участь.
- Виїхали то виїхали, головне що допомогають грошима.
- То нехай покажуть звіт, скільки коштів вони передадуть зі своїх концертів, кожен волонтер надає звіт.
- Роботяги, блін. Потапа просто зненавиділа, такого сцикливого щура ще пошукати. Number one в шоу!
- Вони по шляху виїхали, як дальнобойщики, фурою
- Им можно выезжать, они же не совсем мужчины
- Цікаво, чи буде потім Потап перепрошувати за російську – не можна було афішу українською оформити? чи на івриті, врешті решт – не в російськомовну країну ж їде
- Кожен Українець, котрий сплачує чесно податки зі своєї зарплати віддає більше (відносно у %) ніж ці кондоми. Вони й до війни ховали свої доходи, а зараз тим паче.
- Не только артисты, даже простые люди которых я знаю, покупают за свой счёт броники, теплики и так далее.
- А де звіти про донати їхні, чи це по типу піар реклама
- Потап хіба що жири собі в бока перераховує
Нагадаємо, раніше Потап написав лайливу пісну про російського пропагандиста Соловйова та висміяв його абсурдні промови.
У грудні минулого року Потап під справжнім іменем заспівав українською.
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