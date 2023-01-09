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"Роботяги, блін": у мережі відреагували на анонс російською мовою концерту Потапа і MOЗGI в Ізраїлі

Билім Олена

'Роботяги, блін': у мережі відреагували на анонс російською мовою концерту Потапа і MOЗGI в Ізраїлі

Український співак Олексій Потапенко (сценічне ім'я Потап) разом з гуртом MOЗGI, продюсером якого він є, зібрався у лютому 2023 року виступити з концертом в Ізраїлі. Відповідну афішу він опублікував у своєму Інстаграмі.

Так, стало відомо, що Потапенко та його гурт будуть виступати у Havana Music Club, що в Тель-Авіві. Афіша опублікована російською мовою.

"Шейкни Шейкелем Тель-Авів-Авив! МОЗГІ в Ізраїлі! Це буде Легендарно! 17.02.23", – підписав фото афіші Потапенко. 

 

На сайті Havana Music Club вдалося дізнатися, що вартість квитків на концерт складає в середньому 250 шекелів (понад 2500 грн).

Підписники співака зауважили на афішу російською мовою у коментарях, що "українська з англійською звучать краще".

Тим часом у соцмережах активно обговорюють поїздки різних українських знаменитостей на гастролі, називаючи їх "іспанською теробороною":

 

"Іспанська тероборона дасть гастролі в Ізраїлі, Маямі. Якщо дійсно перераховують великий процент від гонорарів на ЗСУ, то нехай виступають. Було б кумедно, якби хтось на концерті запитав, як вони виїхали з країни, коли в країні воєнний стан та чоловікам заборонений виїзд за кордон. Як волонтери?", – йдеться у дописі Телеграм-каналу WARSHAL.

Фразою "Іспанська тероборона" користувачі соцмереж натякнули на скандал, який трапився з Потапом. Співак від початку повномасштабного російського вторгнення перші 7 місяців перебував в Іспанії, а коли повернувся в Україну, то розповів, що попросив батька записати його у тероборону.

Тим часом фоловери "WARSHAL" розділилися у думках з приводу гастролей Потапа з "Мозгами".

  • Надіюсь вони там і залишаться.
  • Так якщо вони кошти збирають на ЗСУ - то це і є волонтерство, давайте не будемо жабурами.
  • Я вважаю, що більше користі винесуть ці люди, роблячи мільйонні донати, ніж брати бойову участь.
  • Виїхали то виїхали, головне що допомогають грошима.
  • То нехай покажуть звіт, скільки коштів вони передадуть зі своїх концертів, кожен волонтер надає звіт.
  • Роботяги, блін. Потапа просто зненавиділа, такого сцикливого щура ще пошукати. Number one в шоу!
  • Вони по шляху виїхали, як дальнобойщики, фурою
  • Им можно выезжать, они же не совсем мужчины
  • Цікаво, чи буде потім Потап перепрошувати за російську – не можна було афішу українською оформити? чи на івриті, врешті решт – не в російськомовну країну ж їде
  • Кожен Українець, котрий сплачує чесно податки зі своєї зарплати віддає більше (відносно у %) ніж ці кондоми. Вони й до війни ховали свої доходи, а зараз тим паче.
  • Не только артисты, даже простые люди которых я знаю, покупают за свой счёт броники, теплики и так далее.
  • А де звіти про донати їхні, чи це по типу піар реклама
  • Потап хіба що жири собі в бока перераховує
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, раніше Потап написав лайливу пісну про російського пропагандиста Соловйова та висміяв його абсурдні промови.

У грудні минулого року Потап під справжнім іменем заспівав українською.

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