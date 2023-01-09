'Роботяги, блін': у мережі відреагували на анонс російською мовою концерту Потапа і MOЗGI в Ізраїлі

Український співак Олексій Потапенко (сценічне ім'я Потап) разом з гуртом MOЗGI, продюсером якого він є, зібрався у лютому 2023 року виступити з концертом в Ізраїлі. Відповідну афішу він опублікував у своєму Інстаграмі.

Так, стало відомо, що Потапенко та його гурт будуть виступати у Havana Music Club, що в Тель-Авіві. Афіша опублікована російською мовою.

"Шейкни Шейкелем Тель-Авів-Авив! МОЗГІ в Ізраїлі! Це буде Легендарно! 17.02.23", – підписав фото афіші Потапенко.

На сайті Havana Music Club вдалося дізнатися, що вартість квитків на концерт складає в середньому 250 шекелів (понад 2500 грн).

Підписники співака зауважили на афішу російською мовою у коментарях, що "українська з англійською звучать краще".

Тим часом у соцмережах активно обговорюють поїздки різних українських знаменитостей на гастролі, називаючи їх "іспанською теробороною":

"Іспанська тероборона дасть гастролі в Ізраїлі, Маямі. Якщо дійсно перераховують великий процент від гонорарів на ЗСУ, то нехай виступають. Було б кумедно, якби хтось на концерті запитав, як вони виїхали з країни, коли в країні воєнний стан та чоловікам заборонений виїзд за кордон. Як волонтери?", – йдеться у дописі Телеграм-каналу WARSHAL.

Фразою "Іспанська тероборона" користувачі соцмереж натякнули на скандал, який трапився з Потапом. Співак від початку повномасштабного російського вторгнення перші 7 місяців перебував в Іспанії, а коли повернувся в Україну, то розповів, що попросив батька записати його у тероборону.

Тим часом фоловери "WARSHAL" розділилися у думках з приводу гастролей Потапа з "Мозгами".

Надіюсь вони там і залишаться.

Так якщо вони кошти збирають на ЗСУ - то це і є волонтерство, давайте не будемо жабурами.

Я вважаю, що більше користі винесуть ці люди, роблячи мільйонні донати, ніж брати бойову участь.

Виїхали то виїхали, головне що допомогають грошима.

То нехай покажуть звіт, скільки коштів вони передадуть зі своїх концертів, кожен волонтер надає звіт.

Роботяги, блін. Потапа просто зненавиділа, такого сцикливого щура ще пошукати. Number one в шоу!

Вони по шляху виїхали, як дальнобойщики, фурою

Им можно выезжать, они же не совсем мужчины

Цікаво, чи буде потім Потап перепрошувати за російську – не можна було афішу українською оформити? чи на івриті, врешті решт – не в російськомовну країну ж їде

Кожен Українець, котрий сплачує чесно податки зі своєї зарплати віддає більше (відносно у %) ніж ці кондоми. Вони й до війни ховали свої доходи, а зараз тим паче.

Не только артисты, даже простые люди которых я знаю, покупают за свой счёт броники, теплики и так далее.

А де звіти про донати їхні, чи це по типу піар реклама

Потап хіба що жири собі в бока перераховує

Нагадаємо, раніше Потап написав лайливу пісну про російського пропагандиста Соловйова та висміяв його абсурдні промови.

У грудні минулого року Потап під справжнім іменем заспівав українською.

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