Рак простати – не вирок, якщо ви стежите за своїм здоров'ям і вчасно починаєте терапію, – вважають американські лікарі. Це найбільш поширений вид раку, яким страждає кожен сьомий чоловік у світі. Саме тому урологи закликають джентльменів віком від 50 років проходити регулярні обстеження простати. Чим раніше вдасться виявити ознаки захворювання, тим ефективнішим та простішим буде лікування.

Факт 1. Вік та генетика мають значення

Простата - це невелика залоза, яка бере участь у важливих репродуктивних процесах, виробляючи насіннєву рідину. З віком орган може викликати проблеми із сечовипусканням, а також ставати джерелом раку. Рак простати починається з процесу мутації клітин. Ці невеликі зміни в ДНК змушують клітини рости швидше та жити довше, ніж зазвичай. Аномальні клітини накопичуються й утворюють пухлину, яка може рости і проникати в прилеглі тканини. Зазвичай, захворювання вражає лише чоловічі репродуктивні органи.

"Вік має велике значення, оскільки рак передміхурової залози частіше зустрічається у чоловіків похилого віку. Генетика також може відігравати роль у розвитку захворювання.", - вважає доктор медицини, уролог клініки Mayo Clinic Мітчелл Хамфріс.

За спостереженнями вчених, чоловіки мають звернути увагу на такі фактори ризику:

Вік. Ваш ризик раку простати збільшується з віком. Хвороба поширена у чоловіків після 50 років.

Раса. З нез'ясованих причин, у темношкірих людей ризик захворіти на рак простати вищий, ніж у представників інших рас. У темношкірих чоловіків рак передміхурової залози часто буває агресивним або запущеним.

Історія сім'ї. Якщо у когось із членів вашої родини був діагностований рак передміхурової залози або рак молочної залози, у вас більш підвищений ризик.

Ожиріння. У людей із ожирінням, більш високий ризик раку передміхурової залози в порівнянні з тими, у кого здорова вага.

Факт 2: симптоми, на які варто звернути увагу

Рак передміхурової залози зазвичай не має явних симптомів. Це серйозна причина для регулярного обстеження, - вважають лікарі. До того ж у різних чоловіків вони різні. Однак, якщо у вас є ці симптоми, обов'язково зверніться до лікаря:

проблеми із сечовипусканням;

слабкий чи переривчастий потік сечі;

часте сечовипускання вночі;

ви не можете повністю випорожнити сечовий міхур;

є відчуття болю чи печіння під час сечовипускання;

наявність крові у сечі чи спермі;

локалізований біль у спині, стегнах або в ділянці тазу;

біль під час еякуляції.

Врахуйте, що ці симптоми можуть бути ознаками інших захворювань, а не раком передміхурової залози.

Факт 3: коректний діагноз можливий

Існує безліч способів виявлення раку передміхурової залози як при фізичному огляді, так і при аналізі крові. Спочатку чоловікам важливо пройти пальцеве ректальне дослідження в уролога. Далі пацієнт здає аналіз крові на наявність простатспецифічного антигену чи ПСА. При виявленні раку простати лікар має визначити швидкість його розповсюдження. На щастя, рак передміхурової залози не розвивається швидко. Захворювання оцінюється за шкалою Глісона, яка вимірює поширеність мутованих клітин. Існує також інші види тестів: комп'ютерна томографія, МРТ та ПЕТ.

Факт 4: рак простати лікується

Лікування має високу ефективність, коли рак виявлено на ранній стадії, однак іноді терапія не потрібна, – впевнені лікарі. Деколи достатньо спостерігати за раком, поки він не почне розповсюджуватись.

"Коли рак локалізується тільки в передміхуровій залозі, хірургічне втручання з видалення передміхурової залози або радикальна простатектомія можуть бути найкращим варіантом лікування", - вважає доктор Хамфріс.

Наразі також існують інші методи лікування, які лікарі часто застосовують комплексно для кращої ефективності:

Променева терапія - поширений метод лікування, під час якого високоенергетичні промені вбивають аномальні клітини передміхурової залози.

Хіміотерапія пропонує використовувати сильнодіючі хімічні речовини, які знищують ракові клітини.

Кріотерапія дозволяє заморожувати ракові клітини. Також може застосовуватися сфокусований ультразвук, здатний знищувати ракові клітини.

Гормональна терапія. При деяких видах раку передміхурової залози лікарі використовують терапію андрогенної депривації або ADT, яка може уповільнити рак або навіть призвести до ремісії.

Факт 5: Здоровий спосіб життя – найкраща профілактика

Зменшити ризик розвитку раку простати – можливо, якщо ви достатньо стежите за своїм здоров'ям. Насамперед чоловікам старше 50 років важливо регулярно проходити огляд у уролога. Лікарі також рекомендують відмовитися від алкоголю та куріння й дотримуватися збалансованої дієти. Натуральні свіжі продукти з переважанням овочів, фруктів, корисних жирів та білків – найкращий раціон для чоловічого здоров'я. А регулярні тренування, піші прогулянки і підтримка здорової ваги зміцнюють не лише чоловіче здоров'я, а й упевненість у собі.