Розкриває новий смак звичних продуктів: Клопотенко розповів, як правильно карамелізувати фрукти, овочі та м'ясо

Новий смак та красива скоринка – ось що додає карамелізація звичним продуктам. Навіть смажена картопля розкриється по-новому, якщо до приготування додати до неї трішки меду за 10 хвилин, дати час йому нагрітися та підсмажити до золотавості.

Риба та м’ясо на грилі завдяки карамелізації будуть виглядати так апетитно, що навіть не потрібно буде фудблогерам фотографувати їх та викладати у мережу. А фрукти, ягоди та горіхи в тягучій солодкій карамелі – це просто неперевершено.

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Карамелізація відбувається, коли цукор чи мед готується на повільному вогні, набуває тягучості та коричневого кольору. Його смак стає більш складним – не просто солодким, а з ледь помітним посмаком гірчинки. Для карамелізації найчастіше використовують кристалічний білий або коричневий цукор та мед. Інгредієнти, які можна карамелізувати, включають фрукти, ягоди, овочі, м’ясо, рибу та горіхи.

Для карамелізації підходить антипригарна сковорода з високими бортиками, бажано з товстим дном. Якщо такої немає, можна просто кладіть менше інгредієнтів, які будете карамелізувати, та робити це на повільнішому вогні. Під час карамелізації необхідно активно перемішувати продукти та слідкувати, щоб все карамелізувалось.

Три способи карамелізації

Цукор та вода. Для цього на пательню додають цукор та обсмажують його до легкого приємного карамельного аромату та ледь коричневого кольору, постійно помішуючи на невеликому вогні. Потім додають трішки води (приблизна пропорція - 100 г цукру та 50 мл води) і зменшують вогонь. Варять, постійно помішуючи лопаткою, поки рідина випарується, бульбашки стануть все більшими, а суміш перетвориться на тягучу і прозору карамель. Для балансу смаку можна додати дрібку солі та продукти, які хочете закарамелізувати. Перемішайте, щоб кожен добре оповився карамеллю, та перекладайте на тарілку. Цей спосіб підходить для невеликих шматочків або якщо ви хочете, щоб продукт приготувався до стану альденте; Вершкове масло та олія+цукор+вода. Для цього треба розігріти пательню з вершковим маслом, олією або сумішшю масла та олії в пропорції 1:1. Покласти продукти та підсмажити на середньому вогні. Якщо потрібно, накрити кришкою, аби швидше приготувалися до м’якості. Потім всипати цукор, перемішувати, доки суміш не стане коричневою. Збільшувати вогонь та карамелізувати. За необхідності додавати води. Цей спосіб можна використовувати, якщо у вас великі шматочки, які хочете закарамелізувати, але вони не повинні бути надто м'якими; Мед. Щодо карамелізації продуктів, можна використовувати як рідкий, так і зацукрований мед. Якщо ви бажаєте отримати певний результат, то в залежності від нього, мед можна додавати на початку процесу на пательню, потім додавати продукти, що закарамелізуються разом з ним. Або ж продукти можна спочатку підсмажити, а в кінці додати трохи меду і прогріти його до густої та тягучої консистенції. Щодо співвідношення меду та продуктів, то це залежить від особистих уподобань та бажаного результату, тому точний відсоток не можна назвати.

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