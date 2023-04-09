Розпускають плітки за спиною: названо чотири знаки зодіаку, здатних на підлості

Серед усіх уродженців зодіакального кола є чотири, які здатні розпускати плітки за спиною навіть найближчих. Вони можуть посміхатися в обличчя, здаватися дуже привітними, але насправді будувати підступи.

За словами астрологів, на підлості здатні Овни, Терези, Близнюки та Раки. Уродженці цих знаків зодіаку – головні пліткарі, які не зупиняться ні перед чим.

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку мають широке коло спілкування і зазвичай знають всі новини. Овни люблять плітки, оскільки життя інших їм здається цікавішим, ніж своє. Втім, вони можуть використовувати чутки як зброю, щоб усунути конкурентів. З ними краще не ділитися таємним, щоб потім не пошкодувати.

Терези

Терези здаються дуже дипломатичними особистостями, які не переходять червоні лінії, але насправді вони можуть висловлюватися про людей досить різко, причому за їхньою спиною. Терези зазвичай критикують найбільше тих, хто викликає в них заздрість, вони не вміють радіти чужим успіхам.

Близнюки

Для Близнюків плітки є своєрідною грою, з допомогою якої вони самостверджуються. Уродженці знаку не відчують докорів совісті навіть у тому випадку, якщо розпускатимуть плітки про своїх друзів. Близнюки говорять заради того, щоб говорити, не надаючи надто великого значення словам, але це може ранити інших

Рак

Ще один знак, схильний до пліток про інших, – це Раки. Уродженці цього знаку зодіаку здаються дуже співчутливими, розуміючими та надійними, але це лише маска. Вони так уважно вислуховують проблеми інших, щоб потім попліткувати. І говорити їм є про що – Раки зазвичай усе про всіх знають.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.