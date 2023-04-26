Розсадник грибків, бактерій та пилу: чому потрібно регулярно чистити кондиціонер

У багатьох з нас вдома стоїть кондиціонер. Він чудово виручає в літню спеку та може обігріти приміщення взимку. Але чи очищуєте ви його регулярно? І для чого чистити кондиціонер? Пам’ятайте, що регулярне обслуговування системи кондиціонування дозволяє зберегти ваше здоров‘я та гроші.

Регулярне очищення підвищує ефективність роботи кондиціонера

Завдяки чистому теплообміннику кондиціонер працює більш ефективно завдяки зменшенню струму компресора і тиску холодоагенту в системі, адже пил та сміття, накопичуючись на теплообмінниках призводять до поломок та погіршення якості роботи пристрою. Забиті пилом повітряні фільтри перешкоджають нормальному потоку повітря, внаслідок чого площа, яку може охолодити кондиціонер, знижується.

Зменшення витрат на електроенергію.

Брудний кондиціонер тягне більше світла, ніж чистий, адже працює в режимі підвищеного навантаження. Брудні кондиціонери витрачають на 5 — 10% більше електроенергії. Тому регулярне очищення кондиціонера економить ваші гроші. Крім того, не забувайте вимикати кондиціонер від мережі, коли не використовуєте його.

Читайте також: Коли не можна прибирати, щоб не стати бідним.

Захист вашого здоров’я

Кондиціонер не просто охолоджує повітря, а ще й очищує його. Якшо його довго не чистити, всередині нього утворюється цвіль, грибки, бактерії і мікроби. Тому кожен раз при ввімкнені пристою цей бруд розлітається у повітрі, яким ви дихаєте, спричиняючи різноманітні захворювання дихальних шляхів. Також, брудний кондиціонер неприємно пахне та наповнює цим смородом приміщення.

Нагадаємо, ми вже писали про те, які дні тижня є вдалими для прибирання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!