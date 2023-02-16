Розвідка показала кадри знищення двох груп ворогів на Бахмутському напрямку

Українські бійці у населеному пункті Парасковіївка (Бахмутський район Донецької області) ліквідували кількох російських бойовиків з двох ворожих груп. Кадри їхньої роботи потрапили в об'єктив камери дрона.

На відео, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, можна побачити, як оператори безпілотника зафіксували спочатку шістьох окупантів, що ходили поміж будівель селища. Було ухвалено рішення ліквідувати ворожу групу.

Бійці ГУР з дрона скинули на ворога боєприпас. Як наслідок – троє окупантів стали невидимі для тепловізора, один отримав поранення. Двом росіянам вдалося втекти.

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Потім дрон помітив у тепловізор іншу групу росіян на цій же ділянці. Їх було восьмеро. До них підійшов великий пес й окупанти зупинилися. У цей момент з дрона скинули снаряд. Відбувся вибух, собака встиг втекти. Бійці ГУР вдарили по ворогу ще одним снарядом з дрона. Скільки загинуло російських солдатів під час ліквідації другої групи, не повідомляється.

"Українська біозброя у вигляді місцевого собаки затримує дану групу для більш точного влучання оператором. Собака ціла й неушкоджена", – прокоментували ці кадри у ГУР.

У розвідці зауважили, що події відбувалися 9 лютого 2023 року – "спецпризначенці ГУР МО України ліквідували частину бойовиків, що складалася із двох ворожих груп російських окупантів на Бахмутському напрямку в населеному пункті Парасковіївка. За підсумками: троє росіян 200 та один 300 після першого ж влучання".

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