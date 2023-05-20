Дитина точно не відмовиться: рецепт фішбургера з картоплею від Євгена Клопотенка
Деяким батькам доводиться робити неможливе, щоб нагодувати свою вередливу дитину. Сподіваємось, рецепт фішбургера від Євгена Клопотенка полегшить вам задачу.
Інгредієнти:
Для фішбургера:
– 3 філе минтая
– 1 паковання кетчупу Торчин для дітей
– 3 булочки для бургера
– 3 листки салату латуку
– 2 середніх солених огірки
– 3 слайси чедеру для бутербродів
Для паніровки:
–2 яйця
– 75 г пшеничного борошна
– 120 г панірувальних сухарів
– дрібка солі
Для гарніру:
– 500 г молодої картоплі
– 100 г вершкового масла 82,5%
– 2 ст. л. соняшникової олії
– сіль до смаку
Спосіб приготування:
1. Розморозьте філе та перевірте його на наявність кісток. Якщо вони є – приберіть їх.
2. Духовку виставте на 180 градусів. Філе минтая перекладіть на серветку та зробіть паніровку.
3. Вбийте у миску яйця, сіль, перемішайте. Висипте у пласкі тарілки борошно та панірувальні сухарі.
4. Візьміть деко та застеліть його пергаментом. Філе обваляйте в борошні, потім опустіть у збиті яйця та обваляйте у сухарях.
5. Запаніроване філе викладіть на деко та готуйте 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.
6. Візьміть картоплю помийте та почистіть. Кожну картоплину розріжте на четвертинки.
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7. Викладіть картоплю на розігріту сковорідку з олією та смажте до рум’яності. Перекладіть у форму для запікання, зверху викладіть вершкове масло та відпрвте запікатися в духовку на 25-30 хвилин.
8. Булочки розріжте поперек, нижні шматочки обсмажте на сухій сковорідці 2 хвилини.
9. Огірки почистіть та поріжте. Салат помийте та викладіть на серветку.
10. Дістаньте рибу з духовки. Візьміть нижню частину булочки, намастіть її кетчупом для дітей.
11. Зверху викладіть огірки та лист салату.
12. На салат викладіть рибу, а на неї – слайс чеддеру. В кінці накрийте другою частиною булочки.
13. Витягніть картоплю та викладіть її на тарілку біля бургеру.
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