Рецепт аджики з кетчупом чилі на зиму від Євгена Клопотенка
Така аджика вийде гостренькою, тому буде чудово доповнювати смак м’яса. Рецептом поділився на своєму сайті Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
На 3 півлітрові банки
1 кг томатів
500 г солодкого перцю
8-10 зубчиків часнику
100 мл соняшникової олії
1 ст. л. солі
2 ст. л. цукру
6-7 ст. л. кетчупу чилі
2 ч. л. чорного меленого перцю
30 мл оцту 9%
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Спосіб приготування:
1. Овочі помийте. Розріжте томати та перцю навпіл, виріжте плодоніжку та наріжте довільними шматками. Очистіть .8-10 зубчиків часнику.
2. Овочі перекладіть у блендер, додайте 100 мл соняшникової олії та перебийте до однорідності. Вилийте в каструлю, додайте 1 ст. л. солі, 2 ст. л. цукру та варіть 30 хвилин на маленькому вогні.
3 Простерилізуйте банки та кришки.
4. До аджики додайте 6-7 ст. л. кетчупу чилі та 2 ч. л. меленого чорного перцю. Туди ж додайте 30 мл столового оцту, перемішайте та варіть ще 5 хвилин після закипання.
5. Розлийте по банках та закрийте кришками. Після остигання зберігайте у прохолодному місці до року.
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