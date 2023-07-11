Рецепт легкого та освіжаючого лимонного морозива з м‘ятою

Лимонне морозиво з м’ятою легко готується та є чудовим літнім десертом.

Інгредієнти:

– Вершки 33% – 300 мл

– Лимон – 1 шт.

– Лимонний курд – 125 г

– Безе – 50 г

– Мʼята – 20 г

– Персики – 3 шт.

Для крему:

– Персики – 3 шт.

– Лимонний курд – 125 г

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Спосіб приготування:

1. Подрібніть безе та листя м’яти.

2. Натріть цедру лимона та вичавіть сік.

3. Застеліть форму для кексу харчовою плівкою так, щоб вона звисала з боків.

4. Злегка збийте вершки.

5. Додайте лимонну цедру, лимонний сік та половину лимонного курда, безе та подрібнену м’яту.

6. Викладіть суміш у форму, накрийте харчовою плівкою і поставте в морозилку на шість годин.

7. Вийміть морозиво з форми, перевернувши його на дошку і знявши плівку. Наріжте його гарячим ножем.

8. Персики почистіть та подрібніть у пюре.

9. Змішайте лимонний курд з персиковим пюре.

10. Викладіть шматочок морозива на тарілку і зверху покладіть ложку персикового соусу.

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