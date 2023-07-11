Рецепт легкого та освіжаючого лимонного морозива з м‘ятою
Лимонне морозиво з м’ятою легко готується та є чудовим літнім десертом.
Інгредієнти:
– Вершки 33% – 300 мл
– Лимон – 1 шт.
– Лимонний курд – 125 г
– Безе – 50 г
– Мʼята – 20 г
– Персики – 3 шт.
Для крему:
– Персики – 3 шт.
– Лимонний курд – 125 г
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Спосіб приготування:
1. Подрібніть безе та листя м’яти.
2. Натріть цедру лимона та вичавіть сік.
3. Застеліть форму для кексу харчовою плівкою так, щоб вона звисала з боків.
4. Злегка збийте вершки.
5. Додайте лимонну цедру, лимонний сік та половину лимонного курда, безе та подрібнену м’яту.
6. Викладіть суміш у форму, накрийте харчовою плівкою і поставте в морозилку на шість годин.
7. Вийміть морозиво з форми, перевернувши його на дошку і знявши плівку. Наріжте його гарячим ножем.
8. Персики почистіть та подрібніть у пюре.
9. Змішайте лимонний курд з персиковим пюре.
10. Викладіть шматочок морозива на тарілку і зверху покладіть ложку персикового соусу.
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