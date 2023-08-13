Рецепт тушкованих кабачків від Євгена Клопотенка

Тушковані кабачки – це простий та смачний гарнір до м’яса да рецептом Євгена Клопотенка.

Інгредієнти:

1 морква

1 ріпчаста цибуля

2 кабачки середньогорозміру

2 ст. л. соняшникової олії

½ ч. л. копченої солі

⅓ ч. л. чорного меленого перцю

⅓ ч. л. хмелі-сунелі

½ ч. л. соку лимона

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Спосіб приготування:

1. Моркву та цибулю очистіть та наріжте середнім кубиком зі стороною 1 см. З кабачків зріжте хвостики та наріжте так само.

2. Сковорідку розігрійте з 2 ст. л. соняшникової олії. Обсмажте цибулю до м’якості, потім – моркву. Готуйте 5 хв.

3. Додайте кабачки, копчену сіль, чорний мелений перець, хмелі-сунелі, перемішайте та тушкуйте 10 хвилин на маленькому вогні не накриваючи кришкою, періодично помішуючи. За хвилину до закінчення приготування, скропіть овочі ½ ч. л. соку лимона.

4. Подавайте теплими до страв з м'яса.

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