Рецепт вареників з шовковицею без цукру
Враховуючи, що шовковиця солодка, цукор у начинку можна не класти. Рецептом поділився Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
500 г борошна
250 мл молока
1 яйце
1 ст.л. олії
½ ч.л. солі
250-300 г шовковиці
мед і вершкове масло для подачі
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Спосіб приготування:
1. Для тіста: посійте в миску борошно, влийте туди молоко. Додайте Вбийте туди яйце, додайте олію та сіль..
2. Перемішайте, а потім вимісіть. З тіста сформуйте кулю та лишіть відпочити на 15-20 хвилин.
3. Розкачайте тісто в пласт товщиною приблизно 0,5-1 см і видавіть склянкою кружальця.
4. Сформуйте вареники.
5. У середній каструлі закип’ятіть воду та варіть вареники 5 хвилин.
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