Рецепт вареників з шовковицею без цукру

Враховуючи, що шовковиця солодка, цукор у начинку можна не класти. Рецептом поділився Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

500 г борошна

250 мл молока

1 яйце

1 ст.л. олії

½ ч.л. солі

250-300 г шовковиці

мед і вершкове масло для подачі

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Спосіб приготування:

1. Для тіста: посійте в миску борошно, влийте туди молоко. Додайте Вбийте туди яйце, додайте олію та сіль..

2. Перемішайте, а потім вимісіть. З тіста сформуйте кулю та лишіть відпочити на 15-20 хвилин.

3. Розкачайте тісто в пласт товщиною приблизно 0,5-1 см і видавіть склянкою кружальця.

4. Сформуйте вареники.

5. У середній каструлі закип’ятіть воду та варіть вареники 5 хвилин.

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