Рецепт запеченого баклажану з малиновим та йогоутовим соусом від Євгена Клопотенка
Ніжний йогуртовий соус ідеально балансує з ягідною солодкістю малини. Обов‘язково поєднуйте ці два соуси, щоб результат вас приємно здивував.Рецептом поділився Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
1 баклажан
1 ст. л. олії
200 г густого йогурту
1 дрібка коріандру
1 дрібка солі
100 г малини
50 г цукру
перець до смаку
1 зубчик часнику
3 гілочки кропу
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Спосіб приготування:
1. Духовку розігрійте до 200 градусів. Баклажан розріжте навпіл. У м’якоті зробіть ножем "решіточку", при шкірка має залишитися цілою.
2. Посоліть половинки баклажана та скропіть олією. Поставте у духовку на 35 хвилин.
3. Поріжте 3 гілочки кропу та наріжте часник.
4. Білий соус: у мисці змішайте 200 г густого йогурту з подрібненим часником та кропом. Посоліть та додайте коріандр.
5. Ягідний соус: змішайте малину, цукор та та сіль у сотейнику та Для ягідного соусу покладіть у сотейник 100 г малини та проваріть 5 хвилин на повільному вогні. Перетріть соус через сито.
6. Теплий баклажан полийте йогуртовим та малиновим соусом.
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