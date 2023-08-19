Рецепт запечених помідорів з моцарелою від Євгена Клопотенка
Це смачна та проста закуска за рецептом Євгена Клопотенка, яку можна готувати як у духовці, так і на мангалі, огорнувши томати фольгою.
Інгредієнти:
4 великі томати
150 г моцарели
150 г кисломолочного сиру 9%
50 г оливок
2 дрібки сухих італійських трав
сіль і перець до смаку
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Спосіб приготування:
1. Візьміть великі томати, помийте, зріжте капелюшки та залиште їх. Якщо овочі мають зелені хвостики, їх можна не знімати, вони гарно виглядатимуть при подачі. Ложкою видаліть з плодів м'якоть. Духовку увімкніть до 180 градусів.
2. Начинка: у глибокому посуді змішайте кисломолочний сир та моцарелу, нарізаної середнім кубиком.
3. До сиру додайте подрібнені оливки, сіль і перець та дві дрібки італійських сухих трав. Перемішайте.
4. Викладіть начинку ложкою у томати та запікайте протягом 15 хвилин.
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