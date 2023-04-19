Резніков підтвердив прибуття до України систем ППО Patriot: основні характеристики зброї

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до України прибули американські системи протиповітряної оборони Patriot. За його словами, тепер "прекрасне українське небо стане більш безпечним".

У своєму Твіттері Резніков написав: "Сьогодні наше красиве українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули ЗРК Patriot. Наші сили ППО опанували їх так швидко, як тільки могли. І наші партнери дотрималися свого слова. Це результат складної роботи під керівництвом нашого президента Володимира Зеленського".

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У своєму дописі міністр подякував очільнику Міноборони США Ллойду Остіну, міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, Федеральному міністерству оборони, міністерці оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен.

"Ми переможемо разом", – додав Резніков.

Що відомо про MIM-104 Patriot

Очікується, що наступний пакет допомоги Україні також включатиме системи протиповітряної оборони MIM-104 "Patriot" – американський зенітний ракетний комплекс, який використовується армією США і її союзниками. Виробляється компанією Raytheon з 1963 року в США для заміни системи MIM-14 "Найк Геркулес" як основна платформа повітряного захисту на середніх та великих висотах і системи MIM-23 Hawk як платформа повітряного тактичного захисту на середніх висотах.

Patriot є платформою перехоплення балістичних ракет, причому з появою PAC-3, це завдання є основним призначенням комплексу. У жовтні 1980 р. було підписано контракт на виробництво комплексу, і в грудні 1981 р. комплекс був поставлений у війська.

Назва системи "Patriot" може бути також розтлумачена як акронім від фрази англ. Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target (РЛС супроводу з фазованими антенними гратками для перехоплення цілей).

Характеристики MIM-104 Patriot

максимальна дальність перехоплення цілі – 80 км;

мінімальна дальність перехоплення цілі – 3 км;

максимальна висота перехоплення цілі – 24 км;

мінімальна висота перехоплення цілі – 0,06 км;

Кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно – 8 (у секторі 90°);

максимальна швидкість цілі – 2200 м/с;

діаметр ракети – 254 мм;

довжина ракети – 5010 мм;

маса ракети – 318 кг.

Нагадаємо, 21 грудня 20222 року США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на майже два мільярди доларів. Цей пакет включав зенітно-ракетні комплекси Patriot.

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