РФ здійснила авіаудар по Сумах: є загиблі, серед поранених – діти (фото)

У Сумах в ніч на 8 вересня двічі пролунали вибухи. У цей період росія здійснювала атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники та керовані авіабомби.

Про це інформують РБК Україна та Повітряні Сили ЗСУ.

Перший вибух стався приблизно о 23:30 7 вересня.

Другий вибух у Сумах пролунав близько 4:05.

За даними Сумської ОВА, внаслідок авіаудару загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення, серед яких двоє дітей.

Пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобілі.

Усі необхідні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

У п'ятницю, 6 вересня, російські війська завдали удару по Павлограду в Дніпропетровській області, за попередніми даними, використовуючи п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.

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