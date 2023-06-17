Ритуальне жертвоприношення у німецькому Вудхенджі: десятки жінок та дітей вбивали та скидали у рів

Під час археологічних робіт у німецькому місті Пеммельт, який називають "німецьким Стоунхенджем", виявили, що у бронзовому столітті людей приносили в жертву.

Про це повідомляє Archaelogy.

Спорудження складається з концентричних кілець зі стародавніх ровів та насипів. Воно нагадує британський Стоунхендж, єдина відмінність полягає у тому, що в Німеччині не кам‘яні стовпи, а дерев‘яні. Тому його назвали Вудхенджем.

Під час розкопок на території споруди археологи виявили поховання кількох чоловіків, а також останки кількох десятків жінок і дітей зі слідами насильницької смерті, які були скинуті у рів. Ймовірно, вони були принесені у жертву.

Радіовуглецевий аналіз показав, що Вудхенджем користуватись у період з 2400 до 2050 року до нашої ери. Тобто одночасно зі Стоунхенджем.

Крім того, розкопки показали, що поблизу із комплексом знаходилося поселення з населенням у тисячу людей: 65 будинків прямокутної форми розміром від 15 до 30 метрів. Вони були орієнтовані із заходу Схід, а двері всіх виходили на Південь.

Нагадаємо, в Індії знайшли саркофаги "на ніжках" віком 4000 років.

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