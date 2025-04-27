Батькам малолітніх дітей в Україні виплачують по 8 тис. грн допомоги: як отримати

Українські сім’ї з дітьми дошкільного віку можуть отримати фінансову допомогу в межах державної програми "Муніципальна няня". У 2025 році передбачені грошові компенсації для учасників цієї ініціативи.

Про це зазначається у Міністерстві соціальної політики. За даними відомства, на початку весни в межах програми "Муніципальна няня" няні доглядають за 2,43 тисячами дітей, поки їхні батьки або опікуни перебувають на роботі.

Програма спрямована на часткову компенсацію витрат на послуги няні для дітей дошкільного віку. У 2025 році сума відшкодування становить 8 тисяч гривень. Така підтримка дає змогу батькам працювати, знаючи, що їхня дитина під наглядом фахівця.

Скористатися цією послугою можуть:

сім’ї внутрішньо переміщених осіб з дітьми до трьох років, за умови відсутності у дітей тяжких захворювань;

родини з дітьми до шести років, які потребують додаткового догляду;

сім’ї з дітьми до шести років, якщо один із батьків має інвалідність І чи ІІ групи;

родини з дітьми до шести років, які проживають у регіонах, де дошкільні заклади тимчасово не працюють (частини Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

Читайте також: Нова фінансова допомога: хто з українців може розраховувати на 11 тис. грн

Як отримати виплати в рамках програми

Відповідно до вимог програми, дорослі, які бажають отримати таку підтримку, мають бути:

або працевлаштованими;

або проходити курси з перепідготовки;

або стояти у центрі зайнятості не більше шести місяців.

Подати звернення для отримання грошової компенсації за програмою "Муніципальна няня" батьки можуть через:

управління соцзахисту населення;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

До заяви необхідно додати такі документи:

копію договору з підприємцем, який надає послугу;

документи, де підтверджуються витрати на послугу няні;

довідку про статус працівника;

довідку про статус зі служби зайнятості.

Раніше ми розповідали, що українцям знову виплачуватимуть понад 10 тис. грн допомоги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!