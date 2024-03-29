Російська армія здійнила комбінований удар по Україні: запускали крилаті ракети, 'Кинджали' і дрони: подробиці

У п’ятницю, 29 березня вранці по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ворогом крилатих і балістичних ракет і "Шахедів". Моніторингові канали уточнили, що у 04:15 російські крилаті ракети через Харківщину направилися до Полтавщини та Дніпра. Ворог запустив їх із літаків Ту-95МС. Також на цей час окупанти здійснювали пуски ударних БПЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Полтавській і Дніпропетровській областях сповіщали про вибухи. Також близько 05:00 гучно було на межі Житомирщини з Київщиною. О 05:20 вибух пролунав на Хмельниччині, а через 10-15 хв – на Івано-Франківщині.

За повідомленнями в соцмережах, у Тетіївській громаді Київської області є пошкодження. Попередньо, обійшлося без жертв.

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Вночі 29 березня окупанти під час масованої комбінованої атаки вчергове вдарили по енергетичних об’єктах.

Про це повідомили "Укренерго" у Telegram, Міненерго у Telegram.

"Зазнали пошкодження теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах".

Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

В Міненерго уточнили, що ворог бив по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії.

"Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, росія атакувала Київ двома балістичними ракетами: у кількох районах падіння уламків на житлові будинки.

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