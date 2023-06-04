Російські добровольці заявили про захоплення полонених у Бєлгородській області (відео)

"Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода росії" упродовж 4 червня вели бої на території Бєлгородської області рф. Добровольцям вдалося захопити російських військових у полон.

Вони запропонувати губернатору В’ячеславу Гладкову приїхати та забрати полонених, але оскільки він цього не зробив, бранців передадуть Україні для поповнення обмінного фонду. Про це повідомили на каналі Корпусу у Telegram.

На відеозверненні можна побачити 10 полонених і ще двох поранених військових росіян.

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Додамо, дещо раніше добровольці запросили Гладкова до храму в Новій Таволжанці за умови, що він приїде на кареті швидкої допомоги в супроводі лише водія і без зброї.

Губернатор сказав, що готовий приїхати на зустріч до пункту пропуску "Шебекіно" на українсько-російському кордоні, але так і не з'явився.

Нагадаємо, зранку 1 червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про другу фазу "військової операції" на території рф. Бійці РДК та легіону заявили, що прорвали кордон на Бєлгородщині та просуваються у напрямку населеного пункту Шебекіно. Вони заявили, що знищили скупчення ворожої техніки у селищі Нова Таволжанка, поряд із містом Шебекіно.

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