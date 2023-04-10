російські пожежники мало не спалили село в Бурятії, коли підпалили суху траву (відео)

Планове спалювання сухої трави обернулося масштабною пожежею у бурятському селі Солонці (росія). Курйоз у тому, що до цього інциденту причетні пожежники.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що невелике село Солонці у Бурятії перетворилося на згарище після того, як чиновники ухвалили рішення позбутися сухостою шляхом підпалу. Якогось моменту вогонь, за яким мали слідкувати пожежники, вийшов з-під контролю.

З початку квітня, пишуть ЗМІ, в Бурятії було запроваджено особливий протипожежний режим. Поки він діє, будь-який відкритий вогонь заборонено. Рятувальники мали обходити оселі, перевіряти дотримання правил тощо. Однак самі пожежники за погодженням з адміністрацією села пішли палити суху траву. Через недотримання техніки безпеки та через відсутність мінералізованої смуги для перешкоджання руху вогню, він перекинувся на населений пункт. Як наслідок – згоріли паркани, сараї, житлові будинки та лазні. А ще – заготовлені дрова селян.

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Аби хоч якось компенсувати прикрий інцидент, повідомляється, що чиновники видали селянам дошки для ремонту і по десять тисяч рублів, "щоб покрити витрати".

Тим часом у російському мнс зазначили, що пожежники прибули на місце, коли вогонь уже перекинувся на споруди та огорожі.

А чиновники заявили, що підпал трави не має відношення до пожежі: "Проводився профілактичний відпал цієї трави. Все закінчилося благополучно. Після ліквідації наслідку відпалу для контролю в місці проведення відпалу залишилися добре випалені. Через дві години через необережне звернення з вогнем поруч із селом Солонці виник ландшафтний пожар. Унаслідок сильного вітру по сухій траві вогонь перейшов на паркани і надвірні будови".

За фактом інциденту російські силовики вже проводять дослідчу перевірку.

До речі, два роки тому очільник Бурятії Олексій Циденов отримав штраф за розведення багаття на березі річки під час травневих свят:

Нагадаємо, на росії впало оглядове колесо. Чиновники заявили, що це було плановим.

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