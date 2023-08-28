Росія атакувала Полтавщину та Кривий Ріг: пошкоджено промислову та житлову інфраструктуру, є загиблі

Окупанти обстріляли Полтавщину та Кривий Ріг 28 серпня. В першій був приліт у промислову інфраструктуру, а в другій – у житлову.

Інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомили голови обласних військових адміністрацій.

За словами очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, ворог влучив у промисловий об’єкт на території регіону.

Двоє людей загинуло та двоє постраждалих внаслідок атаки росіян по промисловому об'єкту Полтавщини

Ще про місцезнаходження двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех.

По Дніпропетровщині вранці 28 серпня ворог застосував тактичну авіацію, поціливши по Кривому Рогу.

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Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки у місті зруйновано два дачні будинки, ще п’ять отримали пошкодження. Крім того зайнялася господарська споруда.

"Минулося без загиблих і постраждалих. Наслідки удару уточнюються", – додав він.

Нагадаємо,у Київській області уламки збитої крилатої ракети пошкодили 10 будинків, травмовано двох людей.

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