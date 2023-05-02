'Росія, як Титанік, піде під воду': екстрасенс розповів, як росіяни заплатять за війну

Росію, яка розв'язала війну проти України, наздожене розплата. На країну-агресора чекають катаклізми, повені, землетруси та інше, люди страждатимуть.

Про це УНІАН заявив екстрасенс Макс Гордєєв. "Йде важка енергія. Вже зараз багато людей у Росії відчувають велику зневіру, вони втрачають віру в те, що здобудуть перемогу. Це правильно, тому що з країною-агресором нічого доброго не буде... Коли Україна здобуде перемогу, Росія піде, як Титанік, під воду", – зазначив він.

За словами екстрасенса, у Росії буде розкол, який потягне всю країну на дно. "Айсбергом" у такій ситуації стане саме Україна. Водночас Гордєєв додав, що швидкої смерті російського диктатора Володимира Путіна не буде, оскільки він працює не лише з лікарями, а й із великими магічними ритуалами.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.