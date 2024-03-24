росія втретє за тиждень атакувала Україну десятками ракет і дронів: є влучання та пошкодження (фото й відео)

Вранці 24 березня росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України.

За даними системи моніторингу за обстрілами, окупанти випустили понад 20 ракет Х-101/555 з 13 бомбардувальників Ту-95, а також 7 дронів-камікадзе Shahed-131/136.

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Київ

В столиці спрацювала ППО, збивши близько 10 ворожих цілей.

За даними КМВА, унаслідок ракетного удару в Києві зафіксовано падіння уламків в двох районах столиці.

В Деснянському районіу ламки впали на територію лісових насаджень.

У Шевченківському районі – на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку.

Львівщина

На Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 "Шахедів", ціллю яких були об'єкти критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, влучання зафіксовані, є пошкодження.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький поінформував: уночі ворожі "шахеди" та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

Кривий Ріг

Як повідомив начальник РВА Євген Ситниченко, унаслідок атаки шахедів по території Криворізького району, уламки впали у місті Кривий Ріг та пошкодили мережу тепло- та електропостачання. Одна з лікарень перейшла на роботу від генераторів.

"На ранок електропостачання повністю відновлено. Також через перепад напруги було відключено кілька котелень, внаслідок чого без тепла залишилися 3 тисячі житлових будинків, а це близько 76 тисяч мешканців, 6 лікарень, садочки та школи".

Командувач Повітряних Сил України Микола Олещук повідомив, що цієї ночі Сили протиповітряної оборони ліквідували 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Робота по цілях велася у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Нагадаємо, це вже другий масований ракетний обстріл Києва за останні чотири доби. Росія продовжує тероризувати мирне населення України, завдаючи ударів по житлових кварталах та критичній інфраструктурі.

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