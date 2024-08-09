росіяни прицільно обстріляли супермаркет у Костянтинівці на Донеччині, є жертви та поранені (фото, відео)

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив про терористичну атаку російської армії по місту Костянтинівка. Попередньо, ворог атакував місто ракетою Х-38.

"За попередніми підрахунками, окрім цього супермаркету, пошкоджено 4 приватні будинки, 9 крамниць, автомийка, Нова пошта, торгівельні павільйони і 12 автівок", – зазначив Філашкін.

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Станом на 15:00 відомо про 11 загиблих. Щонайменше 35 людей поранено. З-під завалів рятувальники дісали тіло дитини.

Удар по супермаркету Констянтинівка. Джерело: t.me/VadymFilashkin Удар по супермаркету Констянтинівка. Джерело: t.me/VadymFilashkin

Удар по супермаркету Констянтинівка. Джерело: t.me/VadymFilashkin Удар по супермаркету Констянтинівка. Джерело: t.me/VadymFilashkin

Удар по супермаркету Констянтинівка. Джерело: t.me/VadymFilashkin Удар по супермаркету Констянтинівка. Джерело: t.me/VadymFilashkin

Удар по супермаркету Констянтинівка. Джерело: t.me/VadymFilashkin Удар по супермаркету Констянтинівка. Джерело: t.me/VadymFilashkin

На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.

"Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", – додав голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію росії з боку Сумщини.

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