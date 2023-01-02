Різдвяна квітка пуансетія: як правильно поливати, пересаджувати і розмножувати

Рослина пуансетія (Poinsettia), також відома як Молочай найпрекрасніший або Молочай-різдвяник – чагарник з сімейства Молочайних. Квітка є символом достатку та затишку. Пуансетію невипадково називають ще "Різдвяна зірка", оскільки у різдвяні дні її яскраві квіти-зірочки запалюються над зеленню листя. Точніше кажучи, декоративного вигляду їй надають не квіти, вони у неї дрібні, а листя при суцвітті, яке яскравим вінком обрамляє їх. Квітка пуансетія досить невибаглива і при створенні необхідних умов чудово зростатиме в домашніх умовах.

У природному середовищі ці вічнозелені рослини можуть зростати до 3-метрової висоти. Вони мають зелене листя ланцетної форми. Розмір пластинок доходить до 15 см завдовжки. Найбільшу декоративність кущики набувають під час цвітіння.

Хоча батьківщиною рослини вважаються мексиканські субтропіки, пуансетія давно завоювала любов квітникарів усього світу. Ця рослина тісно асоціюється зі святом Різдва.

При вирощуванні в горщику висота пуансеттії складає близько півметра. При цьому темпи її зростання у сприятливому середовищі можуть бути дуже високими. До початку цвітіння кущик здатний вирости приблизно на 30-40 см.

Освітлення

Для збереження гарного забарвлення листя кущику потрібне яскраве світло. При цьому освітлення має бути розсіяним – в полуденну годину пуансетію слід притіняти. Можна тримати квітку на вікнах східного чи західного спрямування. У період цвітіння освітленість грає особливо важливу роль – опинившись у занадто темному місці, кущик може скинути листя. Якщо природного світла не вистачає, можна використовувати лампи. Щоб кущ розвивався рівномірно, його слід повертати до світла різними боками.

При цьому квіткові бруньки кущ може закладати лише восени, під час короткого світлового дня. Для ефектнішого цвітіння можна регулювати час освітленості, з вечора до ранку на 12-14 годин повністю позбавляючи рослину світла. Для цього його накривають непрозорим пакетом. Такі заходи дозволять кущику сформувати красиві приквітки рівномірного забарвлення. При звичайному догляді і довшому світловому дні на листі пуансети можуть утворюватися темні цятки.

Температура

Пуансетія не любить надто спекотної погоди і віддає перевагу постійному помірному теплу. Добре, якщо вдень температура в кімнаті не перевищує 20-25 градусів, а вночі знижується до 16-18 градусів. Влітку можна виносити кущик на повітря. Взимку, коли кущик цвіте, в кімнаті не повинно бути нижче 14 градусів. При цьому особливо важливо не піддавати квітку холоду. Контакт із холодним склом та протяги можуть призвести до обпадання її листя.

Коли пуансетія йде на спокій, скидає листові пластинки і зупиняє зростання, горщик із нею тримають у прохолоді – близько 12 градусів. Важливо уникати різкої зміни температурного режиму.

Режим поливу

Пуансетію слід поливати помірно, залежно від просихання ґрунтового шару. Між поливами він повинен встигати підсохнути хоча б на 1,5 см. Надмірне зволоження або пересушування ґрунту буде для рослини однаково шкідливим.

Для поливу використовують лише м'яку воду; бажано, щоб її температура трохи перевищувала кімнатну.

Рівень вологості

Влітку кущики нерідко страждають від сухості повітря. Пуансетія віддає перевагу високій вологості, близько 60-65%, тому її можна обприскувати або зволожувати повітря поряд з нею будь-якими іншими способами. Головне використовувати відстояну або профільтровану порівняно теплу воду. Недостатня вологість повітря може призвести до втрати декоративності кущика або появи шкідників.

Вибір ємності

Місткість для пуансетії підбирають за розміром – занадто об'ємний горщик часто призводить до застою води і хвороб квітки. Коріння кущика невелике, тому в літровому горщику можуть вміститися відразу два черешки. При пересадках нова ємність має перевищувати попередню приблизно на 2 см. Порожнечі заповнюються свіжою землею.

Ґрунт

Для вирощування пуансетії найкраще підійде поживна слабокисла земля. Можна використовувати універсальні ґрунти для молочайних або самостійно змішати глинистий дерн з листовим ґрунтом, піском та торфом (3:2:1:1). Допустиме використання більш легких сумішей, що включають перегній, торф та розпушувачі (3:2:2). На дно ємності слід закласти дренаж.

Підживлення

Підтримувати красу пуансетії можна за допомогою регулярних підживлень. Весь період розвитку кущик підгодовують рідкими мінеральними добривами, вносячи їх двічі на місяць. Підійдуть як добрива для квітучих видів, так і суміші для молочаїв чи сукулентів. Влітку можна вносити розчин коров'яку у малій концентрації. У період цвітіння слід удобрювати кущики калієм, хоча деякі квітникарі в цей період, навпаки, утримуються від будь-яких підживлень. Після відцвітання пуансетія починає поступово переходити в стадію спокою, і на цей час перестає потребувати додаткового харчування.

Пересадка

Період спокою пуансетії закінчується в середині весни. З появою свіжого листя рослину слід пересадити в новий ґрунт. Коріння пуансеттії при цьому намагаються не пошкоджувати, перевалюючи рослину в нову ємність. Для полегшення процедури за півгодини до виймання з горщика кущ рясно поливають. Коріння, що виднітиметься, необхідно оглянути на наявність гнилі. Потемніле або пошкоджене коріння зрізують чистим гострим інструментом, обробляючи зрізи товченим вугіллям.

Після цього пуансетію пересаджують в інший горщик, заповнюючи порожнечі ґрунтом, але не утрамбовуючи його. Пересаджену рослину кілька днів тримають у тіні без поливу. Такі умови сприятимуть кращому укоріненню. Потім різдвяну квітку можна повернути на світле місце та поступово відновити графік поливів та обприскування. Пересаджена рослина не потребуватиме підгодівлі приблизно пару місяців, поки не вичерпає поживні речовини свіжого ґрунту.

Обрізка

Домашня пуансетія потребуватиме систематичного обрізання. Її проводять після цвітіння, але до відходу квітки на відпочинок. Також можна обрізати пуансетію пізніше – приблизно за тиждень до того, як період спокою закінчиться, і рослину потрібно буде пересаджувати. На ній залишають до 6 найсильніших пагонів. Це активізує зростання бічної порослі та зробить крону кущика акуратнішою. Верхівки, що залишилися від зрізання, можна застосовувати для розмноження.

Особливо сильно обрізання потрібно рослинам, що витягнулися за період активного зростання. Всі гілки вкорочують до рівня 10-15 см. Через швидкий розвиток квітки такі обрізки можна проводити по кілька разів на рік.

Період спокою

Зазвичай у пуансетії період спокою починається відразу після закінчення цвітіння. Коли з кущика обпадуть приквітки і листя, сухі гілочки обрізають, а саму рослину переносять у прохолоду. Поливати її потрібно лише потроху і рідко, раз на 7-10 днів. До травня кущ має прокинутися.

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