Керівник російського добровольчого корпусу Денис Капустін викликав губернатора Бєлгородщини на розмову (відео)

російський добровольчий корпус оприлюднив відео з двома російськими полоненими у Бєлгородській області та заявив про готовність їх обміняти. Для обміну бійці РДК викликали губернатора регіону В'ячеслава Гладкова до храму Нової Таволжанки на 17 годину 4 червня.

На відео біля керівника російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна можна помітити бійців РДК та двох чоловіків, один з яких лежить на лікарняному ліжку з крапельницею.

Капустін на відео заявив, що його "підопічні" зараз перебувають "недалеко від Нової Таволжанки". Потім він звернувся до одного з чоловіків, який стояв поруч біла Капустіна. Той назвався старшим лейтенантом Олексієм Бєляєвим з Тверської області, а другий, той, що під крапельницею, – …(прізвище нерозбірливо) Олексієм Вікторовичем із Псковської області.

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"Пане Гладков! Сьогодні велике православне свято, Трійця. Як жест доброї волі, про які так часто говорять в уряді рф, ми готові віддати вам цих полонених, простих російських солдатів, за можливість поспілкуватися з вами особисто, обговорити поточну ситуацію в регіоні і, головне, поговорити про його майбутнє і майбутнє росії в загалом. Тому запрошуємо вас до діалогу у стінах храму у Новій Таволжанці. Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР та полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож виявите справжню громадянську мужність", — заявив голова РДК Денис Капустін, звертаючись до губернатора Бєлгородщини.

Сам Гладков поки ніяк не відреагував на це звернення. о 14:12 4 червня на його сторінці у Телеграмі лише публікацію про події, які сталися в регіоні 3 червня.

Нагадаємо, зранку 1 червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про другу фазу "військової операції" на території рф. Бійці РДК та легіону заявили, що прорвали кордон на Бєлгородщині та просуваються у напрямку населеного пункту Шебекіно. Вони заявили, що знищили скупчення ворожої техніки у селищі Нова Таволжанка, поряд із містом Шебекіно.

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