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Керівник російського добровольчого корпусу Денис Капустін викликав губернатора Бєлгородщини на розмову (відео)

Билім Олена

Керівник російського добровольчого корпусу Денис Капустін викликав губернатора Бєлгородщини на розмову (відео)

російський добровольчий корпус оприлюднив відео з двома російськими полоненими у Бєлгородській області та заявив про готовність їх обміняти. Для обміну бійці РДК викликали губернатора регіону В'ячеслава Гладкова до храму Нової Таволжанки на 17 годину 4 червня.

На відео біля керівника російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна можна помітити бійців РДК та двох чоловіків, один з яких лежить на лікарняному ліжку з крапельницею.

Капустін на відео заявив, що його "підопічні" зараз перебувають "недалеко від Нової Таволжанки". Потім він звернувся до одного з чоловіків, який стояв поруч біла Капустіна. Той назвався старшим лейтенантом Олексієм Бєляєвим з Тверської області, а другий, той, що під крапельницею, – …(прізвище нерозбірливо) Олексієм Вікторовичем із Псковської області.

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"Пане Гладков! Сьогодні велике православне свято, Трійця. Як жест доброї волі, про які так часто говорять в уряді рф, ми готові віддати вам цих полонених, простих російських солдатів, за можливість поспілкуватися з вами особисто, обговорити поточну ситуацію в регіоні і, головне, поговорити про його майбутнє і майбутнє росії в загалом. Тому запрошуємо вас до діалогу у стінах храму у Новій Таволжанці. Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР та полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож виявите справжню громадянську мужність", — заявив голова РДК Денис Капустін, звертаючись до губернатора Бєлгородщини.

Сам Гладков поки ніяк не відреагував на це звернення. о 14:12 4 червня на його сторінці у Телеграмі лише публікацію про події, які сталися в регіоні 3 червня.

 

Нагадаємо, зранку 1 червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про другу фазу "військової операції" на території рф. Бійці РДК та легіону заявили, що прорвали кордон на Бєлгородщині та просуваються у напрямку населеного пункту Шебекіно. Вони заявили, що знищили скупчення ворожої техніки у селищі Нова Таволжанка, поряд із містом Шебекіно.

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