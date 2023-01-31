Очільника патрульної поліції Львівщини звільнять з посади після скандалу з подарованою перепусткою, але він продовжить працювати

Романа Пилипенка звільнять з посади голови патрульної поліції Львівщини після скандалу з перепусткою для дівчини і переведуть в іншу область

Романа Пилипенка буде звільнено з посади очільника управління патрульної поліції Львівщини після гучного скандалу з подарованою перепусткою. Про це пише ТСН.ua посилаючись на високопоставлене джерело в МВС.

"Пилипенко буде переведений працювати на нижчу посаду до іншої області", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Миколу Тищенка виключили зі "Слуги народу"

Нагадаємо, голова патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко опинився у центрі гучного скандалу через те, що подарував своїй дівчині перепустку для проїзду головною площею міста. Вона похизувалася подарунком у соцмережах, що і викликало скандал.

"У Мережі було розповсюджено відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції. Попередньо, він презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові", – повідомили поліцейські.

Зазначається, що дівчина Романа Пилипенка – Софія Софранюк працює помічницею депутата Львівської обласної ради від фракції "Європейська солідарність" Андрія Думи. Вона також обіймає посаду головного спеціаліста відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.

Ірина Тихоліз, очільниця ЛКП "Ратуша-сервіс", яка видає такі перепустки, заявила, що документ такого зразка вважається недійсним від березня 2021 року, оскільки Львівська міська рада змінила дизайн перепусток.

Раніше доньку Медведчука запідозрили у фальсифікації документів і вона потрапила в скандал у Москві.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!