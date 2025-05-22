Низку областей накриють дощі з грозами: погода в Україні на 23 травня

Погода в Україні у п’ятницю, 23 травня, порадує мешканців більшості регіонів сонячною, сухою та теплою погодою. Денна температура коливатиметься від +20 до +25 градусів.

Втім, не всюди обійдеться без негоди. Як розповіла синоптик Наталія Діденко. у західних областях активізується атмосферний фронт, який принесе із собою дощі з грозами. Внаслідок цього температура повітря в західному регіоні знизиться до +12…+18 градусів.

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Також вона застерегла: під час гроз можливий град та пориви сильного вітру, тому закликала українців бути уважними та обережними. У другій половині дня дощі можуть поширитися і на Житомирську та Київську області.

У Києві п’ятниця розпочнеться із сонячної та по-весняному теплої погоди. Повітря прогріється до +24 градусів, вітер очікується південно-східного напрямку, поривчастий. Протягом дня буде сухо, однак ввечері небо затягнеться хмарами, і у столиці пройде дощ із грозою.

За прогнозом на вихідні, 24 та 25 травня грозові зливи охоплять західні, північні та частину центральних регіонів країни, включно з Одещиною. Натомість у східних та південних областях, зокрема на Полтавщині та Дніпропетровщині, збережеться суха погода.

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