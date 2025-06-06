Низка послуг у ЦНАПАх стане платною: про що йдеться

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4380, який передбачає оновлення системи стягнення адміністративного збору за держпослуги. За документ проголосували 273 народні депутати.

Про це повідомив Ярослав Железняк. У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що нинішні розміри оплати за адмінпослуги не покривають витрат на їх надання. Наприклад, за реєстрацію місця проживання платять лише 13,60 грн, а держмито за реєстрацію шлюбу становить всього 85 копійок. Частина послуг взагалі є безкоштовною — як-от реєстрація бізнесу чи земельних ділянок.

Нові тарифи: що зміниться

Законопроєктом пропонується встановити чіткі розміри оплати для понад 170 найзатребуваніших адміністративних послуг. Мінімальний адміністративний збір складатиме 20 грн.

Реєстрація бізнесу та землі , яка досі була безоплатною, обійдеться в 100–200 грн .

, яка досі була безоплатною, обійдеться в . Реєстрація шлюбу зросте з 85 копійок до 200 грн .

зросте з 85 копійок до . При замовленні електронної версії послуги діятиме знижка 25%.

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Що залишиться безкоштовним

Не зміниться оплата для послуг у сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення, а також для неповнолітніх. Зокрема, безкоштовними лишаються оформлення першого паспорта громадянина України та реєстрація місця проживання.

Як оплачуватимуть послуги

Українці зможуть сплачувати за адмінпослуги через банки або онлайн. У селах, де немає банківських установ, ЦНАПи матимуть право приймати оплату самостійно.

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