Ринок нерухомості у 2025: куди вигідніше інвестувати – в землю чи житло

Ринок нерухомості в Україні переживає стрімке зростання: попит на земельні ділянки невпинно підвищується, а державна програма "єОселя" активно підтримує ринок житла. Де ж вигідніше вкладати кошти у 2025 році?

За 2024 рік українці уклали понад 452 тисячі угод купівлі-продажу нерухомості, з яких понад 60% стосувалися саме земельних ділянок. Основним рушієм ринку житла стала державна програма доступного кредитування "єОселя".

Земля як стабільний актив

Ринок землі в Україні демонструє рекордну кількість угод. У жовтні 2024 року було укладено 11,3 тисячі угод на понад 25,2 тисячі гектарів, що стало найвищим показником від початку повномасштабної війни.

Загалом за рік було продано 320,66 тисячі гектарів землі, а її середня вартість склала близько 46 678 гривень за гектар.

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Тренд на підвищення цін зберігатиметься і в 2025 році. У 2024 році середня вартість земель сільськогосподарського призначення зросла на 21%, досягнувши 46 678 гривень за гектар, і ця тенденція, за прогнозами, продовжиться.

На початок 2025 року середня вартість землі зросла до 48 622 гривень за гектар. Аналітики прогнозують подальше зростання цін, особливо в центральних регіонах. Також збільшується кількість угод, що частково пояснюється активним залученням юридичних осіб до ринку землі.

Найвищі ціни традиційно зафіксовані у західних областях, зокрема, в Івано-Франківській області, де в січні 2025 року гектар землі коштував 93 141 гривню. Найдешевші ділянки – у східних та південних регіонах, особливо там, де території постраждали від бойових дій.

"Земельні ділянки мають важливу перевагу під час криз – вони не піддаються руйнуванню, як будинки чи квартири. Якщо нерухомість може постраждати від обстрілів, то вкладені в землю кошти залишаються значно більш захищеними", – зазначає Ліана Трунова, співвласниця агенції нерухомості.

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Найбільший попит мали "товарні" землі та ділянки для ведення особистого селянського господарства, які до липня 2021 року перебували під мораторієм.

"При купівлі землі варто враховувати віддаленість від зони бойових дій, адже це впливає на її ліквідність у майбутньому. Наприклад, у Полтаві вкладення в землю зараз максимально безпечні, але важливо аналізувати перспективи розвитку конкретної місцевості", – пояснює Трунова.

За її словами, якщо ціль – отримання швидкого доходу, житлова нерухомість є вигіднішою, оскільки її можна одразу здавати в оренду. Однак у довгостроковій перспективі земля залишається надійним активом для інвестицій.

Перспективи ринку нерухомості у 2025 році

У 2025 році на ситуацію в сфері нерухомості значно впливатимуть законодавчі зміни, зокрема нові податкові ініціативи та оновлені умови кредитування.

Зростання цін на будівельні матеріали та обмежена кількість якісного житла у великих містах можуть стати додатковими чинниками подорожчання нерухомості, роблячи її ще більш привабливою для довгострокових інвестицій.

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Протягом 2025 року ціни на квартири в Україні продовжать зростати. Очікується, що на первинному ринку вартість житла збільшиться на 15–20% залежно від регіону та особливостей конкретного проєкту.

Наразі середня ціна квадратного метра в Києві досягла 53 500 гривень, а у Львові цей показник ще вищий – 55 600 гривень.

Вторинний ринок також не залишиться осторонь: тут прогнозується підвищення цін у межах 7–10%.

Порівняно з 2024 роком, ціни на новобудови зростають активніше, що зумовлено такими факторами, як інфляція, зміни в оподаткуванні та подорожчання будівельних матеріалів.

Перспективність інвестицій у нерухомість багато в чому залежить від гнучкості забудовників, які пропонують знижки, вигідні умови купівлі та інноваційні рішення для підвищення привабливості своїх проєктів.

Попит на автономні будинки з енергоефективними технологіями також стрімко зростає, оскільки покупці прагнуть комфорту та незалежності від зовнішніх умов. Висока ліквідність такої нерухомості та потенційне зростання її вартості в майбутньому роблять її важливим фактором відновлення економіки країни.

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