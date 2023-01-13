З 2023 року в Україні субсидії виплачуватиметься тільки у грошовій формі: де отримати

В Україні з 1 січня 2023 року пільги на комунальні послуги виплачуватимуть у грошовій формі

Пільги на оплату комуналки відтепер виплачуватиметься тільки у грошовій формі, а тим, хто отримував у безготівковій формі, виплати перерахують через відділення Укрпошти або банку.

Про це повідомили у Пенсійному Фонді України. Як відтепер українці можуть отримати кошти від ПФУ, читайте в нашому матеріалі.

Українці, які отримували пільги у готівковій формі до грудня 2022 року, а також ті, що звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний фонд перерахує кошти на їх рахунки в банках або для виплати через Укрпошту. Також зазначається, що перерахунок через банк чи відділення Укрпошти залежатиме від того, який спосіб оплати обрав одержувач пільги.

Українці, які отримували пільги у грошовій безготівковій формі до грудня 2022 року, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в банках або через відділення Укрпошти, де громадянин отримує пенсійні виплати. Для не пенсіонерів кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом в Ощадбанку. Про відкриття такого рахунка в банку, органи ПФУ мають інформувати пільговиків.

Для того, щоб отримати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до Ощадбанку для укладення договору банківського рахунка.

Щоб отримувати кошти на виплату пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення Укрпошти, пільговики мають звернутись із відповідною заявою до територіального органу ПФУ в обраний спосіб:

особисто до будь-якого сервісного центру головного управління ПФУ;

поштою;

через особистий кабінет на інтернет-порталі електронних послуг ПФУ.

Щоб отримати субсидію, потрібно написати заяву та подати декларацію про доходи до органів ПФУ, посадових осіб центру надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Подати заяву українці можуть фізично, або в онлайн форматі. Це можна зробити на сайті ПФУ, через мобільний застосунок ПФУ або на порталі Дія.

Перевірити, чи ви уже отримуєте субсидію, можна на сайті Мінсоцполітики, за посиланням.

Субсидія – це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу. Тобто, знаючи прибутки родини, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу й орієнтовний розмір субсидії. Також зауважимо, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

Формула розрахунку субсидії: плата за ЖКП в межах норм і нормативів мінус обов’язковий платіж

Раніше у ПФУ назвали ще один спосіб отримати субсидію. Зокрема, під час дії воєнного стану українці можуть розраховувати на державну допомогу в разі призупинення трудового договору.

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