З 2025 року транзит нафти по 'Дружбі' припиниться - Подоляк

З січня 2025 року територією України припиниться транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.Live.

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"Окрім газу, з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба", - повідомив він.

Деякі країни Європи - Словаччина, Чехія в Угорщина - отримували російську нафту через цей нафтопровід. Але за резолюцією ЄС ці країни мають диверсифікувати постачання нафти й припинити транзит через Україну. Це стосується і газу, заявив Подоляк.

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