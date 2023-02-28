З першим днем весни: найкращі привітання в прозі, віршах та картинках

Привітання з першим днем весни: найкращі картинки, вірші та привітання своїми словами

1 березня – це вже маленьке свято, адже це перший день весни. Ця дата символізує початок чогось нового, переродження та красу природи. Якщо ви хочете, щоб весна зацвіла не тільки за вікном, а й в серцях ваших близьких та друзів – привітайте їх з першим весняним днем за допомогою гарної поезії, теплих слів та приємних листівок-привітань.

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Вірші про перший день весни

***

Хай зігрівають душу Вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.

***

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

З першим днем Весни!

І нехай поки морози

Візерунки так майстерно

Сплітають на склі…

Але ночами ж сни

Пропахли всі мімозою.

Так! Березень вступив в права!

Дорогу ж Весні мерщій відкривай!

***

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

***

До мого вікна

Підійшла весна,

Розтопилася на шибці

Квітка льодяна.

Крізь прозоре скло

Сонечко зайшло

І поклало теплу руку

На моє чоло.

Видалось мені,

Що лежу я в сні,

Що співає мені мати

Золоті пісні,

Що мене торка

Ніжна і легка,

Наче те весняне сонце,

Мамина рука.

***

Весна! весна! — від поночі до рання.

Весна — в вікно, на дах, на капелюх,

весна в колючі воронові гнізда,

весна на кригу і від берегів —

на течію, на вир, на чорториї

весна правує серцем, як веслом,

весна збігає і збігають роки,

вже й вечори попереду біжать.

Вітання з першим днем весни у прозі

З першим весняним днем! Нехай нарешті розтануть сніги і зникнуть морози. Нехай у вашому житті буде більше сонячних днів, а усмішки і яскраві квіти принесуть у щастя і радість.

***

Вітаю з початком весни! Нехай цей час стане принесе нові зміни, світлі емоції і свіжі почуття!

***

Нехай весна постукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів і ароматом квітів. Нехай тепло і світло буде на душі і в серці, а ця пора принесе натхнення, легкість і радість. З першим днем весни!

***

Зі святом весни! Усмішок, теплоти, яскравого світла, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай удача, багатство і успіх поспішать у ваш дім, а весняні дні принесуть чудовий настрій!

***

Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням любові. Бажаю зустріти цю весну з великими надіями і світлими очікуваннями, з добрими мріями і щирими почуттями. Нехай в душу пробиваються перші весняні промені, а серце наповнюється натхненням і бадьорістю!

Привітання з першим днем весни у картинках

З першим днем весни 2023

Перший день весни - листівки привітання

З 1 березня

З першим днем весни

З першим днем весни!

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