З першим днем весни: найкращі привітання в прозі, віршах та картинках
1 березня – це вже маленьке свято, адже це перший день весни. Ця дата символізує початок чогось нового, переродження та красу природи. Якщо ви хочете, щоб весна зацвіла не тільки за вікном, а й в серцях ваших близьких та друзів – привітайте їх з першим весняним днем за допомогою гарної поезії, теплих слів та приємних листівок-привітань.
Читайте також: Які подарунки на свята актуальні під час війни
Вірші про перший день весни
***
Хай зігрівають душу Вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.
***
Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
***
З першим днем Весни!
І нехай поки морози
Візерунки так майстерно
Сплітають на склі…
Але ночами ж сни
Пропахли всі мімозою.
Так! Березень вступив в права!
Дорогу ж Весні мерщій відкривай!
***
А в природі вже пахне весною,
Аромат той приємний для всіх.
Білий сніг не лежить вже горою,
А джерельцем співочим побіг.
Щоб очистити землю й омити,
Та прокласти шляхи для весни.
Хоч зима й завертає сердито,
Та весна вже приходить у сни.
Йде весна-королева по світу
І співає на всі голоси,
Та заквітчує землю прогріту,
Творить дивні картини краси.
***
До мого вікна
Підійшла весна,
Розтопилася на шибці
Квітка льодяна.
Крізь прозоре скло
Сонечко зайшло
І поклало теплу руку
На моє чоло.
Видалось мені,
Що лежу я в сні,
Що співає мені мати
Золоті пісні,
Що мене торка
Ніжна і легка,
Наче те весняне сонце,
Мамина рука.
***
Весна! весна! — від поночі до рання.
Весна — в вікно, на дах, на капелюх,
весна в колючі воронові гнізда,
весна на кригу і від берегів —
на течію, на вир, на чорториї
весна правує серцем, як веслом,
весна збігає і збігають роки,
вже й вечори попереду біжать.
Вітання з першим днем весни у прозі
З першим весняним днем! Нехай нарешті розтануть сніги і зникнуть морози. Нехай у вашому житті буде більше сонячних днів, а усмішки і яскраві квіти принесуть у щастя і радість.
***
Вітаю з початком весни! Нехай цей час стане принесе нові зміни, світлі емоції і свіжі почуття!
***
Нехай весна постукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів і ароматом квітів. Нехай тепло і світло буде на душі і в серці, а ця пора принесе натхнення, легкість і радість. З першим днем весни!
***
Зі святом весни! Усмішок, теплоти, яскравого світла, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай удача, багатство і успіх поспішать у ваш дім, а весняні дні принесуть чудовий настрій!
***
Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням любові. Бажаю зустріти цю весну з великими надіями і світлими очікуваннями, з добрими мріями і щирими почуттями. Нехай в душу пробиваються перші весняні промені, а серце наповнюється натхненням і бадьорістю!
Привітання з першим днем весни у картинках
Раніше ми писали про те, скільки триватиме Великий піст у 2023 році та календар харчування на цей період.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!