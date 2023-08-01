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Суспільство

Садівники назвали головні помилки, через які газон вкривається плямами

Анастасія Крищук

Садівники назвали головні помилки, через які газон вкривається плямами

Догляд за газоном важливий упродовж всього року. Це дозволить зберегти газон пишним і запобігти появі плям.

Втім, жовті та коричневі плями можуть з'явитися на газоні внаслідок неправильного догляду влітку. Це спричиняють чотири розповсюджені помилки, пише Express.co.uk.

Першою з причин появи плям є занадто коротке підстригання трави. Це може призвести до скальпування газону та інших проблем.

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Не підстригайте траву надто коротко, щоб ваш газон і сад виглядали здоровими взимку та влітку. У літні місяці стрижіть свій газон раз на тиждень, якщо потрібно, або кожні два тижні, переконавшись, що він сухий перед стрижкою.

Другою проблемою є неправильне підживлення газону. Під час удобрення важливо не підгодовувати траву занадто сильно, інакше це може завдати шкоди, спричинивши появу "жовтих і коричневих" плям.

Також потрібно регулярно поливати газон, щоб трава не пересихала. Найкращий спосіб – поливати за допомогою спринклера.

У літні місяці краще уникати косіння газону вдень, коли сонце знаходиться на найвищій і найспекотнішій точці. Це може поставити траву під великий тиск, з яким вона може не впоратися, тому обов’язково косіть її вранці чи ввечері.

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Суспільство