Садівники назвали три рослини, які заборонено обрізати весною

Навесні чимало українських садівників починають обрізати рослини та дерева. Втім, деяким культурам обрізання весною може суттєво нашкодити.

Досвідчені садівники попереджають, що деякі рослини не можна підрізати весною за жодних обставин. Про це пише Express.co.uk.

Зокрема, підрізати заборонено крупнолистну гортензію. Навесні рослина випускає нові пагони, а сам кущ формується на старих пагонах.

Обрізання призведе до меншої кількості квітів, або й зовсім відсутності цвітіння. Гортензію потрібно підрізати відразу після цвітіння, але до настання заморозків. Тоді рослина набере достатньо сили та сформує нові пагони для наступного року.

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Ще однією рослиною, яку не можна обрізати, є бузок. Це дерево може втрати значну кількість квітів через підрізання весною.

Оптимальний період для обрізання бузку – від червня до початку липня. У цей період варто позбуватися засохлих та зламаних пагонів.

Також навесні варто утриматися від підрізання берези, оскільки дерево активно переводить сік стовбуром до розпускання бруньок. Культуру можна обрізати у липні, щоб надати охайнішого вигляду, а санітарне підрізання варто залишити на листопад.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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