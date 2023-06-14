Садівники пояснили, коли поливати сад, щоб не завелися слимаки

Садівники добре знають, що слимаки можуть наробити чимало шкоди на ділянці. Втім, щоб вони не заводились достатньо правильно поливати рослини.

У літні місяці найкраще поливати вранці, якщо це можливо, оскільки саме тоді сходить сонце і рослини починають використовувати воду. Про це повідомляє Express.co.uk.

Таким чином листя та поверхня ґрунту залишатимуться сухими довше, відлякуючи шкідників, таких як равлики та слимаки. Чим вологіше середовище, тим менше слизу мають виділяти слимаки та равлики, тому вони люблять виходити на вулицю після зливи або коли рослини поливають.

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Садівники також повинні подумати про те, як вони поливають свої рослини, якщо вони хочуть захистити їх від шкідників. Залежність равликів і слимаків від води означає, що вони вибиратимуть лазити по багатих вологою рослинам, таким як помідори.

Ось чому надзвичайно важливо зосереджувати воду на коренях, а не поливати рослини зверху. Більшість слимаків також харчуються вночі, тому багато садівників бачать пошкодження садів вранці.

Якщо ви можете поливати рослини лише вночі, подумайте про використання засобів відлякування слимаків, таких як мідна стрічка або гранули від слимаків.

Більш ретельний, але рідший полив допомагає спустити воду до глибших кінчиків коренів. Найкраще поливати сад до того, як настане справжня посуха, щоб підтримувати рівномірний рівень вологості ґрунту та уникнути постійного висихання ґрунту.

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